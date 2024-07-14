بينهما سيلتا فيجو.. عرضان أوروبيان لناشئي الزمالك

الأحد، 14 يوليه 2024 - 20:45

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

تلقى نادي الزمالك، عرضاً رسمياً من ناديي ماجديبورج الألماني وسيلتا فيجو الإسباني، بشأن قضاء الثنائي أنس وائل وزياد أحمد فتحي، لاعبا فريقي 2005 و2007 بالقلعة البيضاء، لفترة معايشة، تمهيداً للتعاقد معهما خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك للمركز الإعلامي: "فريق ماجديبورج الألماني طلب قضاء أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005، لفترة معايشة لمدة أسبوعين، تمهيداً للتعاقد معه، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة القلعة البيضاء".

وأوضح "أنس وائل يقوم حالياً بإنهاء إجراءات السفر الخاصة به إلى ألمانيا، تمهيداً للانضمام إلى تدريبات فريق ماجديبورج خلال الأيام القليلة القادمة".

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وتابع "نادي سيلتا فيجو الإسباني، طلب قضاء زياد أحمد فتحي لفترة معايشة لمدة أسبوعين، والإدارة وافقت على سفر اللاعب بعد إنتهاء الإجراءات الخاصة به".

واختتم "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لن يقف في طريق أي لاعب، لأن ذلك سيعود بالنفع فنياً على القلعة البيضاء في المستقبل القريب".

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