بعد مراعاة الأجندة الدولية والقارية والبذرة الشتوية.. جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25

الأحد، 14 يوليه 2024 - 20:27

كتب : FilGoal

جدول الدوري السعودي 2023-24

أعلنت لجنة المسابقات لـ الدوري السعودي جدول موسم 2024-25 من المسابقة والتي ستشهد إقامة 306 مباراة مقسمة على 34 جولة بمشاركة 18 فريقا.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم المقبل من الدوري السعودي في الفترة من 22 وحتى 24 أغسطس.

وسيفتتح الهلال حامل اللقب مشواره الأخدود، ولم يتحدد الموعد النهائي.

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وراعت لجنة المسابقات الأجندة الدولية والقارية والإقليمية والمحلية، بالإضافة لتوقف المسابقة في العشر الأواخر من شهر رمضان، تفاديا لتعارض مواعيدها مع جدول الدوري.

وشدد البيان أن اللجنة "أخذت بعين الاعتبار الراحة التي يجب أن تُمنح للأندية المشاركة بحدها الأدنى. بالإضافة إلى مراعاة مبدأ الفرق من نفس المدينة بحيث يلعب أحدهم كفريق مستضيف والآخر كفريق ضيف في نفس الجولة".

وأشار البيان إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار مواعيد زراعة البذرة الشتوية للملاعب عند جدولة المباريات.

كما تم استحداث أسبوع الدربيات، وستكون في الجولة التاسعة بالدور الأول والجولة 26 من الدور الثاني، وسيقام خلالها دربي العاصمة بين الهلال والنصر، ودربي المنطقة الغربية بين الاتحاد والأهلي، ودربي المنطقة الشرقية بين الاتفاق والقادسية.

يذكر أن أسبوع الدربيات، ظهر من قبل في الدوري الأرجنتيني وكذلك كأس الدوري الأرجنتيني وتعرف باسم "أسبوع الكلاسيكوهات"، وأيضا في الدوري الأمريكي والتي تُعرف باسم "أسبوع التنافس".

وتحدد أيضا 5 مواعيد سينشر فيها جدول الدوري السعودي تباعا بشكل رسمي:

18 يوليو: اعتماد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة الأولى والجولة الثانية.

18 أغسطس: الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا (2).

30 سبتمبر: الإعلان عن مواعيد 5 جولات (من الجولة 9 حتى الجولة 13) بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

31 أكتوبر: الإعلان عن مواعيد 9 جولات (من الجولة 14 حتى الجولة 22) بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة للدور ربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

22 فبراير 2025: الإعلان عن مواعيد الجولات المتبقية (من الجولة 23 حتى الجولة 34) بعد قرعة دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وإليكم مباريات الجولة الأولى كما أعلنت:

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر.

جدول الدوري السعودي الدوري السعودي
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