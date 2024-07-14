رومانو: فاران يعطي قراره النهائي لـ فابريجاس بشأن عرض كومو

الأحد، 14 يوليه 2024 - 20:14

كتب : FilGoal

رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

أعطى رافاييل فاران قراره النهائي لـ سيسك فابريجاس الشريك ومساعد المدرب في كومو بشأن الانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى تعاقد المدافع الفرنسي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير لشبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما وافق على الانضمام إلى النادي الإيطالي.

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وذكر رومانو أن فاران سيوقع على عقد مدته عامين، وزار بالفعل مقر تدريبات الفريق من قبل.

المدرب والشريك

يشغل فابريجاس مساعد المدرب أوسيان روبرتس، لكن ذلك على الورق فقط، بينما على أرض الواقع فيعتبر هو المدرب الفعلي.

ولم يتمكن فابريجاس من الاستمرار كونه المدير الفني بسبب إلزامه الحصول على رخص تدريبية لم يحصل عليها بعد، ولذلك أصبح المساعد على الورق فقط.

ويملك فابريجاس أسهم في النادي ولذلك يعتبر أحد الشركاء.

وكان فابريجاس قد وعد اللاعبين باصطحابهم لرحلة إلى مدينة إيبيزا الإسبانية في حال الصعود لدوري الدرجة الأولى وهذا ما حدث بالفعل.

رافاييل فاران مانشستر يونايتد كومو سيسك فابريجاس
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