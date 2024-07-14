باريس 2024 - الكشف عن قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة في الأولمبياد

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أسماء قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وضمت قائمة منتخب مصر 13 لاعبا بواقع 12 لاعبا أساسيا، ولاعب احتياطي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حسام يوسف - مصطفى جابر - رضا هيكل - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - محمد عادل - محمد عثمان - محمد مصطفى "لعبة" - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - أحمد عزب - محمد رضا.

أحمد ضياء - لاعب احتياطي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لأولمبياد باريس بجانب كل من إيطاليا وبولندا والبرازيل.

وسبق وتوج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية ثلاث مرات ومثلهم للفضية كان آخرهم في طوكيو 2020.

أما منتخب إيطاليا فسبق وحصل على ثلاث ميداليات فضية ومثلهم برونزية.

وكانت آخر ميدالية لإيطاليا هي الفضية والتي حصل عليها في ريو دي جانيرو 2016.

أما بولندا فحصلت على الميدالية الذهبية مرة واحدة في مونتريال 1976.

وستكون هذه هي المشاركة السادسة في تاريخ مصر في الأولمبياد والأولى منذ ريو دي جانيرو 2016.

ولم يسبق لمنتخب مصر التأهل من دور المجموعات مطلقا بيد أن أفضل مركز كان التاسع في ريو.