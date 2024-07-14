أصغر انتدابات نهضة الدوري السعودي؟ ليكيب: اتحاد جدة يقترب من ضم شاب روما

اقترب نادي اتحاد جدة من التعاقد مع جان أوليفيراس لاعب روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حال التعاقد مع أوليفيراس، سيكون اللاعب الثاني الذي ينضم لاتحاد جدة، بعد اقتراب حسام عوار.

وحسب صحيفة ليكيب فإن اتحاد جدة يريد ضم الظهير الأيسر الإسباني بعدما أصبح زكريا هوساوي خارج حسابات الفريق الموسم المقبل.

وأيضا استبعاد أحمد بامسعود مع معسكر الفريق في إسبانيا.

وفي حال التعاقد مع أوليفيراس سيكون أصغر الانتدابات في عصر نهضة الدوري السعودي.

وتستهدف أندية الدوري السعودي منذ الموسم الماضي في التعاقد مع نجوم الدوريات الأوروبية.

ويعتبر أيضا جابري فيجا البالغ من العمر 22 عاما من أصغر التعاقدات، إذ انضم إلى أهلي جدة الصيف الماضي قادما من سيلتا فيجو مقابل 30 مليون يورو.

وحصل أوليفيراس على بطولة كأس إيطاليا للشباب في موسم 2022-2023.

وانضم أوليفيراس إلى روما تحت 18 عاما في صيف 2020 قادما من برشلونة مقابل 130 ألف يورو.

ولم يلعب أوليفيراس مطلقا مع الفريق الأول لروما.

وأعلن اتحاد جدة تعيين لوران بلان كمدير فني جديد للفريق.

ويمتد عقد بلان لمدة موسمين مع إمكانية تمديده لعام إضافي حسب التقارير الصحفية.