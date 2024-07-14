أولمبياد باريس - الكشف عن الرباعي الاحتياطي لـ منتخب مصر الأولمبي

كشفت اللجنة الأولمبية المصرية أسماء الرباعي الاحتياطي في منتخب مصر المشارك في منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا من بينهم 2 فوق السن -أكبر من 23 عاما- وهما محمد النني وأحمد سيد "زيزو".

ويحق لكل منتخب قيد 18 لاعبا مع وضع 4 لاعبين في قائمة الاحتياطي ويشاركون لتعويض الغيابات في حال الإصابة بواقع حارس مرمى و3 لاعبين.

وجاءت قائمة الاحتياطي لمنتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

محمد أحمد "سيحا" (حارس مرمى) – المقاولون العرب

محمد حمدي - إنبي

أحمد سيد عبد النبي - زد

محمد المغربي – سموحة

وبذلك ستكون القائمة الأساسية لمنتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد طارق (المصري).

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.