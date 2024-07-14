مستقبل الحراس وديانج وكريستو.. في الجول يكشف كواليس اجتماع كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط

انتهى منذ قليل اجتماع لجنة التخطيط في النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة، مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق ومنها مستقبل حراسة المرمى في الفريق بتواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي.

كما تمت مناقشة مصير الثنائي أليو ديانج لاعب الوسط المالي في الأهلي، وأيضا الجناح التونسي محمد الضاوي "كريستو".

وعلم FilGoal.com كواليس الاجتماع ونتائجه والتي جاءت كالآتي:

.وافق كولر على إعارة حمزة علاء حارس المرمى في الموسم المقبل للحصول على فرصة للمشاركة واكتساب خبرات اللعب.

تمسك كولر باستمرار ثنائي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، كما أبدى موافقة على تفعيل بند الشراء في تعاقد محمود الزنفلي الذي سيكون الحارس الثالث بعد رحيل حمزة علاء.

وفي حالة حصول محمد الشناوي على عرض خارجي سيتم دراسته جيدا من قبل إدارة الكرة في الأهلي ودراسة موقف الفريق قبل اتخاذ القرار سواء بالموافقة على العرض أو رفضه.

وافق الأهلي على إعارة أليو ديانج لنادي الخلود السعودي.

أبلغ محمد الضاوي الأهلي برغبته في الموافقة على عرض الصفاقسي التونسي لاستعارته، رغم موافقة الأهلي سابقا على إعارته للرجاء المغربي، لأن اللاعب يرغب في العودة إلى تونس الموسم المقبل نظرا لظروف أسرية.