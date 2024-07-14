رومانو: اجتماع بين سيتي وألفاريز عقب كوبا أمريكا

الأحد، 14 يوليه 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وريال مدريد

يعقد نادي مانشستر سيتي اجتماعا مع جوليان ألفاريز لاعب الفريق عقب بطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن مانشستر سيتي طلب عقد اجتماعا مع اللاعب الأرجنتيني عقب البطولة لمناقشة مستقبله.

وأوضح رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يريد اللعب أكثر.

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وعلى الجانب الآخر فموقف سيتي هو رفض بيع ألفاريز ولا يريد حتى مناقشة سعره.

وشدد رومانو أن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد معه، لكن بطل الدوري الإنجليزي يصمم على الحفاظ عليه.

ويستعد المهاجم للعب المباراة النهائية في بطولة كوبا أمريكا ضد كولومبيا فجر الإثنين.

زيادة الشكوك

أزاد ألفاريز الشكوك حول مستقبله في وقت سابق إذ قال لشبكة ESPN: "ندية تريد التعاقد معي؟ أنا هادئ وأشعر بالراحة والسعادة في مانشستر سيتي، لكن سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة".

ولا يلعب المهاجم الأرجنتيني بشكل أساسي مع فريقه بسبب وجود إيرلينج هالاند.

ويرغب النادي الفرنسي في تعويض رحيل مهاجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

ولعب ألفاريز 54 مباراة مع سيتي الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 19 هدفا وصنع 13 آخرين.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوليان ألفاريز باريس سان جيرمان
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