"جاهز لإحداث التأثير على الفور".. يونايتد يعلن التعاقد مع زيركزي

الأحد، 14 يوليه 2024 - 18:16

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

أعلن نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع جوشوا زيركزي لاعب فريق بولونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويعتبر زيركزي هو الصفقة الأولى لجيم راتكليف الشريك الجديد في أسهم النادي.

وكشف النادي الإنجليزي أن زيركزي وقع على عقد حتى 2029 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

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وحصل زيركزي على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي.

وساهم اللاعب الشاب في تأهل بولونيا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو في وقت سابق، أن يونايتد لن يفعل الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب الهولندي مع بولونيا والبالغ قيمته 40 مليون يورو.

في المقابل فإن يونايتد سيدفع 42 مليون و500 ألف يورو ليستطيع تقسيط المبلغ على مدار ثلاث سنوات بدلا من دفع الشرط الجزائي على مرة واحدة.

وقال زيركزي في تصريحات للموقع الرسمي: "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى مثل هذا النادي، يجب أن آخذ استراحة قصيرة الآن بعد أن كنت مع المنتخب، لكنني سأعود جاهزا لإحداث تأثير على الفور".

واختتم "أنا لاعب كرّس كل شيء دائمًا للفوز، وأنا مستعد لهذا التحدي، للانتقال إلى مستوى آخر في مسيرتي والفوز بالمزيد من الجوائز".

فشل مفاوضات ميلان

اتفق ميلان مع زيركزي من قبل على كافة بنود التعاقد وأخبر بولونيا بدفعه مبلغ الشرط الجزائي.

ولكن فشل ميلان في التوصل إلى اتفاق مع كيا جورابشيان حول عمولته بسبب مطالبه التي لم يتمكن النادي الإيطالي من دفعها.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي مع بولونيا تحت قيادة تياجو موتا وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وانتقل زيركزي إلى بولونيا قادما من بايرن ميونخ مقابل 8 ملايين ونصف يورو في صيف 2022.

وبدأ زيركزي مسيرته في فريق شباب بايرن ميونيخ قبل الانتقال إلى بارما ومنه إلى أندرلاخت معارا ثم رحل نهائيا إلى بولونيا.

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