تشكيل مصر الأولمبي - النني وزيزو أساسيان في مواجهة أوكرانيا الودية

الأحد، 14 يوليه 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد النني

يبدأ محمد النني وأحمد سيد "زيزو" في تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مواجهة أوكرانيا وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر معسكرا في مدينة بوردو الفرنسية استعدادا للأولمبياد.

وسيلتقي مع أوكرانيا اليوم في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم العراق يوم 17 يوليو الجاري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بالأقدمية.. النني قائدا لمنتخب مصر الأولمبي في باريس يليه زيزو أولمبياد باريس - النني ينتظم في معسكر منتخب مصر الأولمبي كريم الدبيس: النني وزيزو إضافة لنا في الأولمبياد.. نريد أن نصبح أول من يحقق ميدالية رسالة النني الأولى بعد إعلان انضمامه للمنتخب الأولمبي

وجاءت اختيارات روجيرو ميكالي:

حارس مرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس

الوسط: محمد النني - محمد شحاتة - أحمد نيبل "كوكا"

الهجوم: إبراهيم عادل – أسامة فيصل – أحمد سيد "زيزو"

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد عاطف – محمود صابر – زياد كمال – محمد المغربي – مصطفى سعد – محمد طارق – علي محمد – محمد السيد "سيحا" – بلال مظهر – محمد حمدي – أحمد سيد عبد النبي.

ثم ستتوجه البعثة لمدينة نانت في فرنسا والتي تحتضن مباريات المنتخب في مجموعته التي تضم إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
مستقبل الحراس وديانج وكريستو.. في الجول يكشف كواليس اجتماع كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل النسخة الجديدة من السوبر المصري مصدر من الأهلي لـ في الجول: أوكيتا من الأسماء المرشحة للانضمام ولكن مستشار لجنة الحكام: بيريرا أساء فهم اللائحة واتهم عاشور بالعنصرية.. ممثلنا الأولمبي مجمد بقرار فردي إسماعيل يوسف يكشف حالة رباعي ناشئي سيراميكا المصاب في حادث المحور طارق مصطفى: الطموح انخفض بعد ضمان البقاء.. وهذا موقفي من هدف جريندو العكسي سامي: أقول للاعبي سموحة "أنا جمهوركم".. وأضطر لأخذ حقي بيدي معلول: هذه المدة المتوقعة لعودتي.. وموقف التجديد مع الأهلي
أخر الأخبار
باريس 2024 - الكشف عن قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة في الأولمبياد 2 دقيقة | كرة طائرة
أصغر انتدابات نهضة الدوري السعودي؟ ليكيب: اتحاد جدة يقترب من ضم شاب روما 4 دقيقة | سعودي في الجول
أولمبياد باريس - الكشف عن الرباعي الاحتياطي لـ منتخب مصر الأولمبي 6 دقيقة | منتخب مصر
باريس 2024 – "البعثة الأكبر في التاريخ".. الإعلان عن جميع أسماء لاعبي مصر في الأولمبياد 14 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - ألكاراز يتفوق مجددا على دجوكوفيتش ويحصد لقب ويمبلدون للمرة الثانية 53 دقيقة | رياضات أخرى
مستقبل الحراس وديانج وكريستو.. في الجول يكشف كواليس اجتماع كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط 54 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: اجتماع بين سيتي وألفاريز عقب كوبا أمريكا ساعة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل النسخة الجديدة من السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز