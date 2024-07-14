تشكيل مصر الأولمبي - النني وزيزو أساسيان في مواجهة أوكرانيا الودية

يبدأ محمد النني وأحمد سيد "زيزو" في تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مواجهة أوكرانيا وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر معسكرا في مدينة بوردو الفرنسية استعدادا للأولمبياد.

وسيلتقي مع أوكرانيا اليوم في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم العراق يوم 17 يوليو الجاري.

وجاءت اختيارات روجيرو ميكالي:

حارس مرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس

الوسط: محمد النني - محمد شحاتة - أحمد نيبل "كوكا"

الهجوم: إبراهيم عادل – أسامة فيصل – أحمد سيد "زيزو"

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد عاطف – محمود صابر – زياد كمال – محمد المغربي – مصطفى سعد – محمد طارق – علي محمد – محمد السيد "سيحا" – بلال مظهر – محمد حمدي – أحمد سيد عبد النبي.

ثم ستتوجه البعثة لمدينة نانت في فرنسا والتي تحتضن مباريات المنتخب في مجموعته التي تضم إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).