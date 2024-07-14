بعد غيابه لموسم.. يونايتد يعلن عودة مالاسيا إلى التدريبات

أعلن نادي مانشستر يونايتد عبر حسابه على موقع X عودة تيريل مالاسيا إلى تدريبات الفريق.

وغاب مالاسيا عن يونايتد الموسم المنقضي بأكمله بسبب إصابته في الركبة.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لانتكاسة في الموسم الماضي أثناء استعداده للعودة للملاعب مرة أخرى.

وأدت الانتكاسة إلى خضوعه لعملية جراحية جديدة جعلته يعيد كل خطوات الاستشفاء والتأهيل.

A welcome return to Carrington for @TyrellMalaciia 💪 Our left-back is continuing the hard work on his individual fitness programme ⬇️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2024

وتعود إصابة اللاعب الهولندي إلى يوم 18 يوليو من العام الماضي.

وتسببت الإصابة في غياب مالاسيا 362 يوما أي قرابة العام تقريبا ولم يشارك في 52 مباراة.

وانتقل مالاسيا إلى يونايتد قادما من فينورد مقابل 15 مليون يورو.

ولعب مالاسيا مع يونايتد 39 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف خلال موسم 2022-2023.