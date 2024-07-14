الأعلى أجرا في الفريق؟ تقرير: موعد مفاوضات ميلان لتجديد عقد ثيو هيرنانديز

الأحد، 14 يوليه 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

كشف موقع كالتشيو ميركاتو عن موعد بدء مفاوضات نادي ميلان مع ثيو هيرنانديز لاعب الفريق لتجديد عقده.

ويرغب ميلان في تجديد تعاقد هيرنانديز منذ فترة طويلة كما صرح جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لروسونيرو.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ميلان ترغب في إعادة فتح المفاوضات مع اللاعب للتوقيع على عقد جديد طويل الأمد.

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ووفقا للموقع، تنتظر الإدارة عودة ثيو من الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية مشاركته مع فرنسا في يورو 2024.

وذكر الموقع أن ميلان ينوي تقديم راتب سنوي مقابل 6.5 لثيو ليكون أعلى راتب ستوي بالفريق مناصفة مع رافاييل لياو.

ويتلقى ثيو حاليا 4.5 مليون يورو في العقد الحالي.

ويتبقى لثيو موسمين في تعاقده مع ميلان والذي ينتهي في يونيو من عام 2026.

ووصل ثيو مع منتخب فرنسا لنصف نهائي يورو 2024 قبل أن يخسر الفريق ضد إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وانضم ثيو لميلان في 2019 قادما من ريال مدريد.

ومنذ انضمامه لميلان لعب ثيو 213 مباراة وخلالها سجل 29 هدفا وصنع 39 آخرين.

وتوج ثيو مع ميلان بالدوري الإيطالي في موسم 2021/2022.

ثيو هيرنانديز ميلان
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