الشرق الأوسط: الخلود السعودي يحاول اقتناص حجازي قبل انتقاله إلى نيوم

الأحد، 14 يوليه 2024 - 16:33

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

أفادت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الخلود السعودي يحاول إقناع أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة من أجل الانتقال إليه.

حجازي أصبح على بعد خطوات من مغادرة اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح التقرير أن الخلود الذي تأهل للدوري السعودي للمحترفين يحاول الفوز بخدمات حجازي رغم اقترابه من الانضمام لفريق نيوم الذي يلعب في دوري القسم الثاني.

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وأضاف التقرير أن نادي الخلود يحاول أيضا ضم عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة بعد تعثر مفاوضاته مع فريق التعاون.

من جهته، أتم نادي نيوم السعودي اتفاقه بشأن الحصول على خدمات المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، حسبما علم FilGoal.com.

ويمتد تعاقد حجازي مع اتحاد جدة حتى صيف 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نيوم أتم اتفاقه بشأن ضم حجازي بداية من الموسم المقبل في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتواجد حجازي في منطقة تبوك التي يقع بها نادي نيوم تمهيدا لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وينشط نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي وهى الدرجة الأدنى من الدوري السعودي للمحترفين.

نيوم يعمل على مشروع ضخم لبناء فريق قوي يساعده في التأهل للدوري السعودي للمحترفين ثم منافسة الكبار في المواسم المقبلة.

نيوم بدأ مشروعه بالتعاقد مع البرازيلي شاموسكا الذي قاد التعاون للتأهل إلى المشاركة الآسيوية بعدما حسم المركز الرابع بالدوري السعودي.

كما تعاقد نيوم مع رومارينيو زميل حجازي في اتحاد جدة وصاحب التاريخ الكبير في الكرة السعودية.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء تعاقده انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي البالغ من العمر 33 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا الإيطالي، بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.

اتحاد جدة الخلود نيوم أحمد حجازي
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