نيمار يعود للهلال في أغسطس

الأحد، 14 يوليه 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

أبلغ النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الهلال ناديه بأنه سيصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات في أغسطس المقبل، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويغيب نيمار منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ووصل اللاعب إلى المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي انخرط فيه بعد خضوعه لجراحة ترميم في الرباط الصليبي، حسب التقرير.

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وترفع عودة اللاعب إلى التدريبات، الشهر المقبل، من فرص قيده ضمن قائمة الفريق في فترة التسجيل الصيفية على حساب مواطنه ميشيل ديلجادو، الجناح الأيمن، الذي تبقى في عقده مع النادي ستة أشهر.

وحال حدوث ذلك، ستنظر الإدارة في العروض المقدَّمة لها من أجل الاستغناء عن ميشيل، لتستفيد بالعائد المادي من بيع مدته المتبقية.

قبل أيام، أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن إدارة الهلال ستعمل على تسجيل نيمار انطلاقا من بداية الموسم وعدم الانتظار حتى شهر يناير كما تم تداوله.

وذكر التقرير أن الإدارة ستعمل على بيع عقد البرازيلي ميشيل، وستقوم بتسجيل نيمار بدلاً منه.

ويتوقع أن يعود نجم الهلال ومنتخب البرازيل إلى الملاعب مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم نيمار إلى الهلال في أغسطس الماضي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة ضخمة.

لكنه أصيب في 17 أكتوبر خلال مباراة دولية لمنتخب بلاده، ما حرمه من المشاركة أغلب الموسم مع الهلال.

ولم يسهم نيمارفي فوز الهلال بثلاثية الدوري والكأس والسوبر.

ومن المتوقع أن يشارك نيمار الموسم المقبل في 25 أو 30 مباراة، وقد لا يشارك في أول شهر ونصف من الموسم، ثم يبدأ المشاركة بشكل تدريجي حتى يصل للجاهزية الكاملة.

نيمار الهلال
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