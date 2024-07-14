مصدر من الأهلي لـ في الجول: أوكيتا من الأسماء المرشحة للانضمام ولكن

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة مفاوضات الفريق للتعاقد مع جوناثان أوكيتا مهاجم زيوريخ السويسري.

وكان موقع Blick السويسري قد كشف عن وجود رغبة داخل الأهلي في التعاقد مع اللاعب.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "جوناثان أوكيتا لاعب زيوريخ من الأسماء المرشحة بالفعل للانضمام للفريق ولكن هناك مبالغة في الأرقام المطلوبة من ناديه لذلك المفاوضات متوقفة حاليا".

ويتبقى لأوكيتا موسم واحد في تعاقده مع زيوريخ.

وانضم أوكيتا لزيوريخ في 2022 قادما من نيخيمين الهولندي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك أوكيتا مع زيوريخ في 38 مباراة بالموسم الماضي وخلالها سجل 12 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

ومنذ انضمامه للفريق لعب أوكيتا 78 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين.

السجل الأفضل لأوكيتا مع مع فريق نيخيمين وسجل معه 36 هدفا وصنع 31 في 136 مباراة.

وسبق لأوكيتا المشاركة في مباراتين بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية ولم يسجل أو يصنع خلالهما.