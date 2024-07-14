مصدر من الأهلي لـ في الجول: أوكيتا من الأسماء المرشحة للانضمام ولكن

الأحد، 14 يوليه 2024 - 15:37

كتب : أحمد الخولي

جوناثان أوكيتا مهاجم زيوريخ

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة مفاوضات الفريق للتعاقد مع جوناثان أوكيتا مهاجم زيوريخ السويسري.

وكان موقع Blick السويسري قد كشف عن وجود رغبة داخل الأهلي في التعاقد مع اللاعب.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "جوناثان أوكيتا لاعب زيوريخ من الأسماء المرشحة بالفعل للانضمام للفريق ولكن هناك مبالغة في الأرقام المطلوبة من ناديه لذلك المفاوضات متوقفة حاليا".

أخبار متعلقة:
سكاي: إصابة مهاجم شتوتجارت لن تمنعه من الانتقال لدورتموند كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن ترتيب قادة المنتخب الأولمبي بباريس تقرير سويسري: الأهلي يستفسر عن التعاقد مع مهاجم زيوريخ تقرير: مارسيليا يحاول إقناع أوباميانج بالبقاء بعد عرض القادسية المغري

ويتبقى لأوكيتا موسم واحد في تعاقده مع زيوريخ.

وانضم أوكيتا لزيوريخ في 2022 قادما من نيخيمين الهولندي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك أوكيتا مع زيوريخ في 38 مباراة بالموسم الماضي وخلالها سجل 12 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

ومنذ انضمامه للفريق لعب أوكيتا 78 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين.

السجل الأفضل لأوكيتا مع مع فريق نيخيمين وسجل معه 36 هدفا وصنع 31 في 136 مباراة.

وسبق لأوكيتا المشاركة في مباراتين بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية ولم يسجل أو يصنع خلالهما.

جوناثان أوكيتا زيوريخ الأهلي
نرشح لكم
مستقبل رباعي الحراس وديانج وكريستو.. في الجول يكشف كواليس اجتماع كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل النسخة الجديدة من السوبر المصري تشكيل مصر الأولمبي - النني وزيزو أساسيان في مواجهة أوكرانيا الودية تقرير سويسري: الأهلي يستفسر عن التعاقد مع مهاجم زيوريخ مواعيد مباريات الأحد 14 يوليو - نهائي يورو 2024.. وودية لمنتخب مصر الأولمبي مستشار لجنة الحكام: بيريرا أساء فهم اللائحة واتهم عاشور بالعنصرية.. ممثلنا الأولمبي مجمد بقرار فردي إسماعيل يوسف يكشف حالة رباعي ناشئي سيراميكا المصاب في حادث المحور طارق مصطفى: الطموح انخفض بعد ضمان البقاء.. وهذا موقفي من هدف جريندو العكسي
أخر الأخبار
تنس - ألكاراز يتفوق مجددا على دجوكوفيتش ويحصد لقب ويمبلدون للمرة الثانية 16 دقيقة | رياضات أخرى
مستقبل رباعي الحراس وديانج وكريستو.. في الجول يكشف كواليس اجتماع كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط 17 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: اجتماع بين سيتي وألفاريز عقب كوبا أمريكا 28 دقيقة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل النسخة الجديدة من السوبر المصري 55 دقيقة | الدوري المصري
"جاهز لإحداث التأثير على الفور".. يونايتد يعلن التعاقد مع زيركزي ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر الأولمبي - النني وزيزو أساسيان في مواجهة أوكرانيا الودية ساعة | الدوري المصري
بعد غيابه لموسم.. يونايتد يعلن عودة مالاسيا إلى التدريبات ساعة | الكرة الأوروبية
الأعلى أجرا في الفريق؟ تقرير: موعد مفاوضات ميلان لتجديد عقد ثيو هيرنانديز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز