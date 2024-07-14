سكاي: إصابة مهاجم شتوتجارت لن تمنعه من الانتقال لدورتموند

الأحد، 14 يوليه 2024 - 15:17

كتب : FilGoal

جمهور بوروسيا دورتموند

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن سيرهو جويراسي مهاجم شتوتجارت خضع لفحص ركبته من قبل طبيب مختص في فرنسا، تمهيدا لانتقاله إلى بوروسيا دورتموند.

قبل أيام، أصدر بوروسيا دورتموند بيانا بشأن اكتشاف إصابة سيرهو جويراسي خلال إجراء الكشف الطبي.

وأفاد تقرير سكاي أن نتائج الفحص على يد الطبيب المختص كانت إيجابية.

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وأضاف التقرير أن المهاجم الغيني لن يخضع اللاعب لعملية جراحية ويمكنه العودة للتدريبات خلال أسبوعين، والمباريات خلال شهر.

وذكرت سكاي أن جويراسي عليه عبور الكشف الطبي الخاص ببوروسيا دورتموند الأسبوع المقبل قبل إتمام انتقاله.

وأشار التقرير إلى أن إصابة مهاجم شتوتجارت لن تمنعه من الانتقال لدورتموند.

وقال دورتموند في بيان مساء الأربعاء: "تم اكتشاف إصابة سيرهو جويراسي خلال الفحص الطبي. تفاصيل الإصابة تتطلب المزيد من الفحوصات".

وينتظر دورتموند النتائج النهائي للفحوصات الطبية لتحديد موقفه من إتمام صفقة جويراسي.

شبكة سكاي سبورت ألمانيا ذكرت في وقت سابق أن جويراسي سيوقع على عقد يربطه بدورتموند حتى 2028.

وأضاف التقرير أن دورتموند تفوق على ميلان وأرسنال في السباق على ضم المهاجم الغيني.

وقدم المهاجم الغيني موسما عظيما في الدوري الألماني واحتل المراكز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 28 هدفا.

قبل أسابيع كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن شرط جزائي زهيد في عقد جيراسي لاعب شتوتجارت

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وأوضح رومانو أن هناك شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يبلغ 17 ونصف مليون يورو وسيكون مفعلا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل جويراسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر مارس.

وانتقل جويراسي إلى شتوتجارت في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو قادما من رين.

سيرهو جويراسي شتوتجارت بوروسيا دورتموند
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