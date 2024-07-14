كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن ترتيب قادة المنتخب الأولمبي بباريس

الأحد، 14 يوليه 2024 - 14:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ترتيب قادة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وهو ما انفرد به FilGoal.com قد أسبوع.

إذ يحمل محمد النني شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وعلم FilGoal.com أن محمد النني سيكون القائد الأول لمنتخب مصر في أولمبياد باريس.

أخبار متعلقة:
تقرير سويسري: الأهلي يستفسر عن التعاقد مع مهاجم زيوريخ خلفا لجاريدو.. نبيل معلول يتولى تدريب اتحاد الجزائر تقرير سعودي: محمد شريف يتلقى عروضا أوروبية.. وجس نبض من الأهلي طارق مصطفى: الطموح انخفض بعد ضمان البقاء.. وهذا موقفي من هدف جريندو العكسي

يليه أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك والنضم للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

ثم يأتي في المركز الثالث لترتيب قادة منتخب مصر الأولمبي في باريس إبراهيم عادل نجم بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي.

وبذلك يكون ترتيب حاملي شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي بحسب نظام الأقدمية.

وهو ما أعلنه اتحاد الكرة يوم الأحد.

Image

وسيشارك النني في الأولمبياد للمرة الثانية خلال مسيرته بعد المشاركة في نسخة لندن 2012.

وضم روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الثنائي محمد النني وزيزو ضمن اللاعبين فوق سن (23 سنة) في قائمة الفراعنة.

وتضم القائمة 18 لاعبا يشترط تواجد 15 منهم تحت عمر 23 عاما بينما يُسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لاعبين احتياطيين لاستبدالهم حال إصابة أي لاعب.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

محمد النني زيزو إبراهيم عادل المنتخب الأولمبي
نرشح لكم
الكشف عن أرقام قمصان لاعبي المنتخب الأولمبي في باريس 2024 بركات يشيد بظهور زيزو والنني مع المنتخب الأولمبي ضد أوكرانيا ميكالي: تفوقنا بشكل مطلق على أوكرانيا في الشوط الثاني.. والنتيجة العادلة هي انتصارنا منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع أوكرانيا استعدادا لـ باريس 2024 أولمبياد باريس - الكشف عن الرباعي الاحتياطي لـ منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس – المران الأول للمنتخب الأولمبي في فرنسا قبل وديتي أوكرانيا والعراق مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن فوت ميركاتو: عرضان من مصر ونيجيريا لهيرفي رينار
أخر الأخبار
يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا 30 دقيقة | ميركاتو
أزمة عمر عصر.. طلب ثم تجاهل وخطأ إداري قبل تدخل الوزير 54 دقيقة | رياضات أخرى
المصري جرانة يستحوذ على نادي بادلونا الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
أياكس يضم برتراند تراوري ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – بسبب نصر الدين النابي.. اهتمام من كايزر تشيفز بضم ماييلي ساعة | الدوري المصري
سبورت: أراوخو يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى ديسمبر المقبل ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي يعين مدير فني فرنسي لفريق سيدات كرة القدم 2 ساعة | رياضة نسائية
لجنة الحكام ترد على اتهام الصباغ لـ بيريرا بالعنصرية وإعادة أي مباراة أدارها الحنفي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز