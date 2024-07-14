تقرير سويسري: الأهلي يستفسر عن التعاقد مع مهاجم زيوريخ

الأحد، 14 يوليه 2024 - 14:43

كتب : FilGoal

جوناثان أوكيتا مهاجم زيوريخ

كشف موقع Blick السويسري عن وجود رغبة في الأهلي للتعاقد مع جوناثان أوكيتا مهاجم نادي زيوريخ.

وفقا للموقع فإن النادي يتابع المهاجم صاحب الـ 27 عاما واستفسر بالفعل عن إمكانية ضمه بناء على طلب من مارسيل كولر.

ويتبقى لأوكيتا موسم واحد في تعاقده مع زيوريخ.

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وانضم أوكيتا لزيوريخ في 2022 قادما من نيخيمين الهولندي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك أوكيتا مع زيوريخ في 38 مباراة بالموسم الماضي وخلالها سجل 12 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

ومنذ انضمامه للفريق لعب أوكيتا 78 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين.

السجل الأفضل لأوكيتا مع مع فريق نيخيمين وسجل معه 36 هدفا وصنع 31 في 136 مباراة.

وسبق لأوكيتا المشاركة في مباراتين بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية ولم يسجل أو يصنع خلالهما.

وتبلغ القيمة السوقية لأوكيتا 2 مليون يورو وفقا للموقع السويسري.

جوناثان أوكيتا الأهلي زيوريخ
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