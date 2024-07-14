خلفا لجاريدو.. نبيل معلول يتولى تدريب اتحاد الجزائر
الأحد، 14 يوليه 2024 - 13:14
كتب : FilGoal
أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري تعيين التونسي نبيل معلول كمدرب للفريق.
ووقع معلول مع اتحاد العاصمة لمدة موسمين.
ويتولى معلول تدريب اتحاد العاصمة خلفا للإٍباني خوان كارلوس جاريدو الذي رحل عن صفوفه بنهاية الموسم.
وقاد جاريدو اتحاد العاصمة في 42 مباراة وخلالها فاز في 23 وتعادل في 5 وخسر 14 مباراة.
وأنهى اتحاد العاصمة الدوري الجزائري في المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
ووصل الفريق لنصف نهائي الكونفدرالية ولكنه خرج ضد نهضة بركان بعد عدم مشاركته في المباراة.
التجربة الأخيرة لنبيل معلول كانت مع الترجي التونسي وانتهت في مايو 2023.
وخلال مسيرته قاد معلول الترجي 3 مرات، كما درب منتخب تونسي مرتين ودرب فريق الجيس السوري والكويت الكويتي ومنتخب سوريا والدخيل القطري.
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