خلفا لجاريدو.. نبيل معلول يتولى تدريب اتحاد الجزائر

الأحد، 14 يوليه 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

نبيل معلول

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري تعيين التونسي نبيل معلول كمدرب للفريق.

ووقع معلول مع اتحاد العاصمة لمدة موسمين.

ويتولى معلول تدريب اتحاد العاصمة خلفا للإٍباني خوان كارلوس جاريدو الذي رحل عن صفوفه بنهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
أثليتك: أرسنال ينجح في ضم حارس أياكس تقرير سعودي: محمد شريف يتلقى عروضا أوروبية.. وجس نبض من الأهلي كوبا أمريكا 2024 - ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير بلاده قبل خوض النهائي سواريز: لم يكن هناك نهاية أفضل من تلك.. وحزن أولادي أشعرني بالألم

وقاد جاريدو اتحاد العاصمة في 42 مباراة وخلالها فاز في 23 وتعادل في 5 وخسر 14 مباراة.

وأنهى اتحاد العاصمة الدوري الجزائري في المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووصل الفريق لنصف نهائي الكونفدرالية ولكنه خرج ضد نهضة بركان بعد عدم مشاركته في المباراة.

التجربة الأخيرة لنبيل معلول كانت مع الترجي التونسي وانتهت في مايو 2023.

وخلال مسيرته قاد معلول الترجي 3 مرات، كما درب منتخب تونسي مرتين ودرب فريق الجيس السوري والكويت الكويتي ومنتخب سوريا والدخيل القطري.

اتحاد الجزائر نبيل معلول
نرشح لكم
متحدث الصفاقسي: نهتم بضم كريستو من الأهلي ولكن الشمال يعيد نونو ألميدا للدوري القطري عاد إلى نظامه القديم.. إعلان مواعيد جميع مباريات الموسم الجديد بالدوري التونسي يحيى جبران ينتقل إلى نادي الكويت البطولة الخامسة.. مؤمن سليمان يقود الشرطة العراقي لتحقيق ثنائية الدوري والكأس العضو المنتدب للوحدة يكشف كواليس سفر رفعت من غانا إلى الإمارات.. وسبب إنهاء التعاقد الاتحاد الليبي يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت بعدما ترك منتخب الأردن لأسباب شخصية.. عموتة مدربا للجزيرة الإماراتي
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل النسخة الجديدة من السوبر المصري 2 دقيقة | الدوري المصري
"جاهز لإحداث التأثير على الفور".. يونايتد يعلن التعاقد مع زيركزي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر الأولمبي - النني وزيزو أساسيان في مواجهة أوكرانيا الودية 32 دقيقة | الدوري المصري
بعد غيابه لموسم.. يونايتد يعلن عودة مالاسيا إلى التدريبات 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأعلى أجرا في الفريق؟ تقرير: موعد مفاوضات ميلان لتجديد عقد ثيو هيرنانديز ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان يرسل عرضه الرسمي الأول من أجل ضم نجم موناكو ساعة | ميركاتو
الشرق الأوسط: الخلود السعودي يحاول اقتناص حجازي قبل انتقاله إلى نيوم ساعة | ميركاتو
نيمار يعود للهلال في أغسطس 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز