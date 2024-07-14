منتخب الأرجنتين يكرم دي ماريا قبل مباراته الدولية الأخيرة

الأحد، 14 يوليه 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا

أقام المنتخب الأرجنتيني حفلا لتكريم لنجمه أنخل دي ماريا الذي يخوض مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين بعد ساعات.

في نوفمبر الماضي، أعلن أنخل دي ماريا لاعب بنفيكا ومنتخب الأرجنتين اعتزاله اللعب الدولي رسميا عقب مشاركته في كوبا أمريكا 2024.

وسيشارك اللاعب المخضرم ضد كولومبيا في نهائي المسابقة فجر الاثنين ليكتب الفصل الأخير في مسيرته الدولية.

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ونشر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم صورا لاحتفال اللاعبين بدي ماريا ليلة مباراة كولومبيا.

وأجهش دي ماريا بالبكاء أثناء لحظات التكريم.

حين أعلن دي ماريا الاعتزال كتب رسالة مطولة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قال فيها التالي:

لا أستطيع التعبير بالكلمات عن الامتنان للإشادة من الجمهور الذي يملأ روحي.

أنا أستمتع بكل ثانية من تلك المودة والعاطفة من زملائي وأصدقائي، فبدونهم لن يكون لهذه القصة نفس المعنى، أرسل حبي لكل واحد منهم وهم من جعلوني ما أصبحت عليه اليوم.

كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدى فيها قميص الأرجنتين، مع كل الألم الذي يملأ روحي والشعور بغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيء حدث في مسيرتي، ارتداء قميص الأرجنتين وفخري به.

شكرا للجمهور ولعائلتي وللأصدقاء، نواصل صنع التاريخ وسيبقى ذلك إلى الأبد، هيا يا أرجنتين.

اللاعب صاحب الـ36 عاما ارتدى قميص الأرجنتين في 144 مباراة سجل خلالهم 31 هدفا وصنع 32.

وتوج دي ماريا مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 وكأس فيناليزما 2022.

ويعد دي ماريا هو ملك النهائيات رفقة المنتخب الأرجنتيني بعدما سجل هدف الفوز بكوبا أمريكا ضد البرازيل لينهي سنوات العجاف لبلاده.

هذا بالإضافة لتسجيله لهدف ضد إيطاليا في كأس فيناليزما.

كما سجل هدفا في شباك فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 في ملعب لوسيل في قطر.

أنخل دي ماريا الأرجنتين
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