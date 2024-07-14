أثليتك: أرسنال ينجح في ضم حارس أياكس
الأحد، 14 يوليه 2024 - 12:58
كتب : FilGoal
توصل نادي أرسنال إلى اتفاق مع أياكس من أجل التعاقد مع حارس المرمى الشاب تومي سيتفورد، حسب شبكة ذا أثليتك.
تشارلي سيتفورد
النادي : أياكس
وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 18 عاما في طريقه إلى أرسنال بعد الاتفاق مع ناديه الهولندي.
وتبلغ قيمة صفقة انتقال الشاب الإنجليزي نحو مليون يورو + إضافات.
وأضاف التقرير أن سيتفورد سيوقع على عقد يربطه بالمدفعجية لمدة 4 موسم.
ومن غير المتوقع أن يظهر سيتفورد في صفوف الفريق الأول قبل فترة.
يذكر أن أرسنال كان قريبا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
لكن مانشستر سيتي حسم السباق في الأمتار الأخيرة وتوج باللقب.
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