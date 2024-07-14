أثليتك: أرسنال ينجح في ضم حارس أياكس

الأحد، 14 يوليه 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

دخلة جمهور أرسنال في دربي لندن ضد توتنام

توصل نادي أرسنال إلى اتفاق مع أياكس من أجل التعاقد مع حارس المرمى الشاب تومي سيتفورد، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 18 عاما في طريقه إلى أرسنال بعد الاتفاق مع ناديه الهولندي.

وتبلغ قيمة صفقة انتقال الشاب الإنجليزي نحو مليون يورو + إضافات.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي: محمد شريف يتلقى عروضا أوروبية.. وجس نبض من الأهلي كوبا أمريكا 2024 - ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير بلاده قبل خوض النهائي سواريز: لم يكن هناك نهاية أفضل من تلك.. وحزن أولادي أشعرني بالألم بركلات الترجيح.. أوروجواي تفوز على كندا وتحصل على البرونزية العاشرة في كوبا أمريكا

وأضاف التقرير أن سيتفورد سيوقع على عقد يربطه بالمدفعجية لمدة 4 موسم.

Image

ومن غير المتوقع أن يظهر سيتفورد في صفوف الفريق الأول قبل فترة.

يذكر أن أرسنال كان قريبا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

لكن مانشستر سيتي حسم السباق في الأمتار الأخيرة وتوج باللقب.

تومي سيتفورد أرسنال أياكس
نرشح لكم
تقرير سويسري: الأهلي يستفسر عن التعاقد مع مهاجم زيوريخ تقرير: مارسيليا يحاول إقناع أوباميانج بالبقاء بعد عرض القادسية المغري متحدث الصفاقسي: نهتم بضم كريستو من الأهلي ولكن مصدر مقرب من الشامي يكشف لـ في الجول تفاصيل العرض الليبي الوكرة يعلن التعاقد مع العيدوني ويزامل حمدي فتحي خبر في الجول - عبد الرحمن خالد يتوصل لاتفاق للانتقال لـ مودرن سبورت صباح الخير.. نابولي يضم أليساندرو بونجورنو من تورينو نهاية حقبة.. إيموبيلي ينتقل إلى بشكتاش قادما من لاتسيو
أخر الأخبار
تقرير: مارسيليا يحاول إقناع أوباميانج بالبقاء بعد عرض القادسية المغري 46 دقيقة | ميركاتو
خلفا لجاريدو.. نبيل معلول يتولى تدريب اتحاد الجزائر ساعة | الوطن العربي
منتخب الأرجنتين يكرم دي ماريا قبل مباراته الدولية الأخيرة ساعة | أمريكا
أثليتك: أرسنال ينجح في ضم حارس أياكس ساعة | ميركاتو
تقرير سعودي: محمد شريف يتلقى عروضا أوروبية.. وجس نبض من الأهلي ساعة | المحترفون
كوبا أمريكا 2024 - ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير بلاده قبل خوض النهائي 2 ساعة | أمريكا
سواريز: لم يكن هناك نهاية أفضل من تلك.. وحزن أولادي أشعرني بالألم 2 ساعة | أمريكا
بركلات الترجيح.. أوروجواي تفوز على كندا وتحصل على البرونزية العاشرة في كوبا أمريكا 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز