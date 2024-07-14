تقرير سعودي: محمد شريف يتلقى عروضا أوروبية.. وجس نبض من الأهلي

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن محمد شريف مهاجم الخليج السعودي يدرس عروض الرحيل من ناديه.

شريف انتقل إلى الخليج السعودي بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي.

وأوضح التقرير أن محمد شريف أصبح قريبا من الرحيل عن فريقه الخليج السعودي خلال موسم الانتقات الصيفية الجارية.

وأضاف التقرير أن شريف تلقى عدة عروض أوروبية، كما أن هناك محاولات جس نبض من الأهلي لإعادته لصفوف الفريق بعد رحيل أنتوني موديست.

ولفتت الجريدة السعودية إلى أن الرغبة في الرحيل بين المهاجم المصري والخليج أصبحت متبادلة.

ولم ينضم محمد شريف لمعسكر الخليج في سلوفينيا تحت قيادة المدير الفني الجديد اليوناني دونيس، حيث لازال اللاعب يقضي أجازته في مصر.

ومن المفترض أن تشهد الأيام المقبلة القرار النهائي من قبل إدارة الخليج بخصوص موقف محمد شريف، سواء ببيعه للأهلي المصري أو خروجه لرحلة احتراف في أوروبا، حسب التقرير.

شريف أسهم في 8 أهداف خلال 36 مباراة مع الخليج في الموسم الماضي.

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