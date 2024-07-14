كوبا أمريكا 2024 - ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير بلاده قبل خوض النهائي

وجه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين رسالة مؤثرة لجماهير بلاده قبل خوض نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره الكولومبي فجر الاثنين على ملعب هارد روك لحسم البطل لقارة أمريكا الجنوبية.

وقال ميسي عبر حسابه الشخصي على انستجرام: وصلنا اليوم الأخير من بطولة كوبا أمريكا، مرة أخرى وصلنا إلى النهائي، كان من المستحيل أن تكتمل هذه الرحلة المذهلة لولا عمل الجميع، الذين يظهرون كثيرا ومن يعمل وراء الكاميرات".

وأضاف "شكرًا للجميع على الجهد والشغف، شكرا لكل زملائي في الفريق والجهاز الفني".

وتابع "شكرا لكل الأرجنتينيين الذين حضروا لدعمنا في الولايات المتحدة وأولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم دعمونا من الأرجنتين، ومن البلدان التي يعيشون فيها.. عناق كبير للجميع".

ويدير البرازيلي رافائيل كلاوس مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

الحكم البالغ 44 عاما دوليا منذ 2015 ويعد من أبرز حكام القارة اللاتينية.

وتواجد كلاوس في مباراة واحدة بكوبا أمريكا 2024 جاءت في دور المجموعات بين المكسيك وفنزويلا.

كما ظهر كحكم رابع في فوز بنما على بوليفيا بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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