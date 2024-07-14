سواريز: لم يكن هناك نهاية أفضل من تلك.. وحزن أولادي أشعرني بالألم

الأحد، 14 يوليه 2024 - 12:11

كتب : FilGoal

لويس سواريز - غانا وأوروجواي - كأس العالم 2022

يرى لويس سواريز لاعب إنتر ميامي ومنتخب أوروجواي أنه يصبح أكثر حساسية مع التقدم في العمر.

وحصل منتخب أوروجواي على برونزية كوبا أمريكا 2024 بعد الفوز على كندا بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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وسجل سواريز هدف أوروجواي الثاني في المباراة.

وقال سواريز في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "بعد معاناتنا من الهزيمة ضد كولومبيا، لم يكن هناك نهاية أفضل من تلك بتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث والخروج بالإيجابيات وتحسين السلبيات".

وعن مستقبله مع أوروجواي قال: "المهم اليوم هو إبراز المجهود الذي بذلته المجموعة بالكامل، وهذا ليس الوقت للحديث عن أي شيء شخصي سواء سواء كان سواريز سيستمر أم لا".

وتابع "المباراة كانت صعبة لأنك عندما تتقدم في العمر يصبح كل شيء أكثر حساسية ورؤية أولادي وهم يشرعون بالحزن بسبب الهزيمة السابقة يسبب لي الألم".

وسيلعب منتخب الأرجنتين ضد كولومبيا في المباراة النهائية للبطولة.

لويس سواريز كوبا أمريكا 2024 أوروجواي
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