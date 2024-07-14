بركلات الترجيح.. أوروجواي تفوز على كندا وتحصل على البرونزية العاشرة في كوبا أمريكا

حقق منتخب أوروجواي الفوز على كندا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع ليحصد الميدالية البرونزية لبطولة كوبا أمريكا 2023.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يحسم أوروجواي المباراة بركلات الترجيح.

وأصبح منتخب أوروجواي أكثر فريق يحصل على الميدالية البرونزية في تاريخ بطولة كوبا أمريكا برصيد 10 مرات.

تقدم رودريجو بنتانكور بالهدف الأول لأوروجواي في الدقية الخامسة مستغلا تمريرة من سيباستيان كاسيريس.

وفي الدقيقة الـ 22 تعادل إسماعيل كوني لكندا.

وتقدم جوناثان دافيد لكندا في الدقيقة 80 ليقرب فريقه من المركز الثالث.

وفي الدقيقة الـ 92 تعادل المهاجم المخضر لويس سواريز لأوروجواي ليذهب بالمباراة لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح لم يهدر لاعبي أوروجواي أي ركلة، بينما أهدر إسماعيل كوني وألفونسو دافيز ركلتان لكندا لتنتهي المباراة بخسارة المنتخب الأمريكي الشمالي.

وستقام المباراة النهائية لكوبا أمريكا فجر غدا الإثنين بين الأرجنتين وكولومبيا.