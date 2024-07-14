مواعيد مباريات الأحد 14 يوليو - نهائي يورو 2024.. وودية لمنتخب مصر الأولمبي

الأحد، 14 يوليه 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا - فرنسا - يورو 2024

تختتم اليوم بطولة يورو 2024 بالمباراة النهائية والتي ستجمع بين إسبانيا وإنجلترا، كما تقام فجر غدا المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 14 يوليو والقنوات الناقلة.

نهائي يورو 2024

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إنجلترا × إسبانيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

مباراة ودية

منتخب مصر الأولمبي × أوكرانيا الأولمبي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

نهائي كوبا أمريكا

الأرجنتين × كولومبيا.. 3:00 صباح الإثنين.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأولمبي يورو 2024 مواعيد مباريات الأحد
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