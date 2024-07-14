مستشار لجنة الحكام: بيريرا أساء فهم اللائحة واتهم عاشور بالعنصرية.. ممثلنا الأولمبي مجمد بقرار فردي

الأحد، 14 يوليه 2024 - 02:48

كتب : FilGoal

الحكم محمود عاشور

كشف وائل الصباغ المستشار القانوني للجنة الحكام عن الموقف القانوني للمباريات التي أدارها محمد الحنفي مؤخرا، وسبب استبعاد محمود عاشور من إدارة المباريات.

وقال الصباغ في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "إدارة محمد الحنفي للمباريات غير قانونية ويحق للأندية إعادة المباريات. تلقيت اتصالات من جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات يطالبونني بتطبيق اللائحة بنصها الصحيح".

وأضاف "من شهر سبتمبر الماضي وأنا ألح على فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ألا يستبعد الثلاثي محمد الحنفي ومحمود عاشور ومحمد الصباحي، وأقول له إنهم من الحكام الكبار أصحاب القبول لدى الأندية وإننا بحاجة لهم فرفض وقال إن قراره نهائي".

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وأوضح "فوجئنا جميعا كأعضاء لجنة الحكام بعودة الحنفي لتحكيم المباريات، وسألت بيريرا عن هذا القرار ومن اتخذه فقال: أنا الرئيس وطبقت اللائحة".

وتابع "أنا من راجعت هذه اللائحة وهي واضحة وبيريرا لديه لبس في فهمها. لائحة فيفا تقول أن الحكم يجب أن يكون لائقًا من الناحيتين الطبية والبدنية".

وأكمل "قلت لبيريرا: أنت أخطأت في تطبيق اللائحة وجعلت شكلنا سيئًا. فترك الاجتماع وذهب لإحضار اللائحة من غرفته وقال لي: افتح الصفحتين الخامسة والسادسة، فقلت له: يجب أن تقرأها من البداية".

أما عن أزمة محمود عاشور فقال: "عاشور شعر بعدم وجود التقدير اللازم من بيريرا فتحدث مع الإعلام، فوجدت بيريرا يستدعيني ويقول لي نصا: عاشور ارتكب تمييزًا ضد الأجانب وقال تصريحات عنصرية وأريد اتخاذ إجراءاتي".

وأضاف "قلت له لم أشاهد البرنامج ويجب أن أراجع الحلقة أولًا، وجدت أن عاشور قال عبارتين على وجه التحديد: "الأجانب لم يضيفوا لمصر وهذه دولارات تُلقى على الأرض". قطعت هذا الجزء من الفيديو وأرسلته للمترجمة وقلت لبيريرا إن عاشور أخطأ في ظهوره الإعلامي بدون إذن، ولكن هذا ليس تمييزًا عنصريًا ولا يحق لك الشكوى".

وأوضح "قلت لبيريرا أيضا إن محمود عاشور ليس شخصًا عدوانيًا ولا يفتعل المشاكل، ويجب أن نتعامل معه بصورة طبيعية ونحقق معه ونوقع عليه عقوبة الإيقاف، فقال لي: اترك هذا الأمر لي".

وتابع "تم تجميد عاشور لحوالي 3 أشهر ونصف كان يسألني فيها باستمرار عن موقفه وأقول له إني لا أعرف، ثم وجدت بيريرا يخبرني إنه يريد التحقيق معه. اتصلت بعاشور وأبلغته بذلك فتعجب لأنه بالفعل كان موقوفًا طوال تلك المدة".

وواصل "في الاجتماع طالبت أعضاء اللجنة بإنقاذ محمود عاشور وألا يستمر قرار بيريرا الفردي، وبالفعل اتصلت بعاشور أمام الجميع وقلت له: هل تثق بي؟ قال: نعم.. فقلت: سنفتح صفحة جديدة وننسى الخلافات وممنوع الظهور الإعلامي.. فوافق على ذلك".

وأردف "وضعنا الجدول وأقرب مباراة كانت مباراة الاتحاد وطلائع الجيش، فوضعنا اسم محمود عاشور لإدارتها، ثم فوجئنا برفع اسمه مرة أخرى، لنكتشف أن بيريرا هو من فعل ذلك".

واختتم "قلت لبيريرا لا يمكن أن يكون ممثلنا الدولي في الأولمبياد بعيدا عن التحكيم لـ 7 أشهر. ولكن في النهاية بيريرا أخذ قراره الفردي باستبعاده، واضطررت في النهاية للاعتذار لعاشور بصفتي من تحمل المسؤولية ووعدته ولم أستطع الوفاء بذلك".

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