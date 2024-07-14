إسماعيل يوسف يكشف حالة رباعي ناشئي سيراميكا المصاب في حادث المحور

الأحد، 14 يوليه 2024 - 02:20

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا عن مستجدات الحالة الصحية لرباعي الناشئين المصاب في حادث انقلاب السيارة على محور 26 يوليو.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة صدى البلد: "الحادثة وقعت في التاسعة صباحا وكنا في المستشفى منذ بداية اليوم وحتى الآن".

وأضاف "محمد رمضان خضع لجراحة في قاع الجمجمة والآن في العناية المركزة وحالته مستقرة الآن".

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وأوضح "محمد سامح وأنس باهر ومازن عمر تعرضوا لإصابات غير قوية وبإذن الله سيتعافوا خلال الأيام المقبلة".

وأكمل "سائق الحافلة التي صدمتهم وتسبب بسقوطهم ركض مباشرة وتركهم بعد الحادث".

ماذا حدث؟

تعرض رباعي فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2005 لحادث سير نُقل على إثره للمستشفى.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الحادث حدث بعد انقلاب السيارة من فوق محور 26 يوليو.

والرباعي هم محمد رمضان - محمد سامح - أنس باهر - مازن عمر.

وتبين انقلاب السيارة من على ارتفاع 12 مترا بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وفقا للتقارير.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com السلامة لجميع اللاعبين.

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