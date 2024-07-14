طارق مصطفى: الطموح انخفض بعد ضمان البقاء.. وهذا موقفي من هدف جريندو العكسي

الأحد، 14 يوليه 2024 - 02:09

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

أبدى طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي رضاه عن اللاعبين رغم الخسارة أمام سموحة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29 للدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنت أشعر قبل المباراة بإمكانية الخسارة بسبب انخفاض طموح اللاعبين بعد بقاء الضمان بالدوري".

وأضاف "اللاعبون لم يقصروا، ولم نكن موفقين بسبب الهدف العكسي وهذا وارد".

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وأكمل "جريندو من اللاعبين الجيدين والمجتهدين. ربما كان يشارك في الفترة الأخيرة كبديل، وأشكره على مجهوده اليوم كأساسي، ربما أخطأ في التمركز ولكنه لم يكن موفقا وهذه هي كرة القدم".

وأوضح "أنا مدرب محترف ويجب أن أقدم تقريري للإدارة في نهاية الموسم سواء سأبقى أو سأرحل، والقرار يرجع لإدارة النادي".

واختتم "شكرت اللاعبين بعد المباراة على ما قدموه. كنت أتمنى الفوز والتقدم في الدوري أكثر ولكننا لم نخسر منذ عدة مباريات".

وخسر البنك الأهلي بهدف عكسي من محمد عبد اللطيف جريندو في الشوط الثاني.

وكان البنك الأهلي قد فاز بآخر 3 مباريات متتالية قبل الخسارة أمام سموحة.

وتجمد رصيد البنك الأهلي عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر من 30 مباراة.

أما سموحة فرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس من 29 مباراة.

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