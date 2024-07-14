سامي: أقول للاعبي سموحة "أنا جمهوركم".. وأضطر لأخذ حقي بيدي

أبدى أحمد سامي مدرب سموحة سعادته بالفوز على البنك الأهلي 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 29 للدوري المصري الممتاز.

وقال سامي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "عندما تم تكوين الفريق في بداية الموسم كان كل ما يتطلبه الأمر أن يصدق اللاعبون حلم المربع الذهبي".

وأضاف "أهدرنا عدة نقاط باستهتار، ولو صدقنا الأمر منذ بداية الموسم كان سيشكل الفارق لنا".

وأوضح "أصبح لدينا الثقة الآن في طريقة اللعب ولدي الثقة الكاملة في اللاعبين. الكل الآن يحفظ المواقف التي نتعرض لها".

وأكمل "أغلب اللاعبين شاركوا بالفعل ولم يكن هناك لاعب بعيد عن المشاركة. كان لدينا بعض المشاكل الدفاعية ولكنها أصبحت أسهل الآن".

وواصل "لا أضغط على اللاعبين، وأهم شيء هو استمرار الشراسة للنهاية دون الاكتراث للنتائج".

واختتم "سموحة ناد اجتماعي، هناك بعض الجماهير ولكن العدد ليس كبيرا، وبالتالي أقول للاعبين دائما: أنا جمهوركم، قد أصغط عليكم وأزعجكم لذلك".

وأوضح "ضغط الجماهير يساعد المدربين، وبعض الجماهير تأخذ للمدرب حقه من اللاعبين، وأنا لا أملك هذا ولذلك آخذ حقي بيدي".

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 45 نقطة في المركز الخامس من 29 مباراة.

أما البنك الأهلي فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر من 30 مباراة.