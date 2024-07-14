نهائي يورو 2024 - مؤتمر نافاس: عانيت لسنوات ولكن.. وهذا سبب ظهوري بدلا من موراتا

ظهر المخضرم خيسوس نافاس نجم منتخب إسبانيا، ربما للمرة الأخيرة أمام الصحافة كلاعب للماتادور، وذلك قبل نهائي يورو 2024 أمام إنجلترا.

وقال نافاس في المؤتمر الصحفي: "كنت أواجه مشكلة مع الفخذ لـ 4 أو 5 سنوات ولكن اللعب مع بلادي هو كل شيء بالنسبة لي".

وأضاف "بعد ذلك كل شيء يؤلم، ولكن الأمر يتعلق بمنح كل ما أملك في يوم المباراة، وأن أظل نفس الشخص بنفس مستوى التواضع".

وعن اختياره للحديث في المؤتمر بدلا من قائد المنتخب ألفارو موراتا قال: "لقد رأى أن هذه اللحظة الأنسب لي لأكون أمام الصحافة. بعد كل النهائيات التي بلغتها قد تكون هذه مباراتي الأخيرة مع إسبانيا وأنا أقدر له هذا الأمر".

وأكمل "أريد فقط ترك كل شيء على الملعب. يجب أن تموت لأجل كل لحظة هنا، لأجل فريقك وبلادك. هذا أكبر شيء وأنا فخور به".

وعن التشابهات بين الجيل الحالي وجيل يورو 2008 و2012 قال: "أريد تسليط الضوء على وحدة الفريق وقتها داخل وخارج الملعب، وأرى الشيء نفسه هنا، فالعلاقة مذهلة".

وعن مواجهة إنجلترا قال: "إنه منتخب كبير بالكثير من اللاعبين من الطراز العالمي، سيكون الأمر صعبا بالتأكيد فهي مباراة نهائية والفوز بلقب أمر معقد".

واختتم "طريقتنا هي الصحيحة، يجب أن نلعب كرة قدم جميلة، وما أوصلنا هنا كان التواضع".

وتأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي لمواجهة إنجلترا يوم الأحد 14 يوليو.

إسبانيا تصدرت المجموعة الثانية على حساب إيطاليا وألبانيا وكرواتيا.

وفي الأدوار الإقصائية تخطت جورجيا ثم ألمانيا صاحب الأرض وأخيرًا فرنسا.

على الجانب الآخر تصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة على حساب الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

وفي الأدوار الإقصائية اجتازت سلوفاكيا وسويسرا وأخيرا هولندا في نصف النهائي.

ويلعب منتخب إنجلترا نهائي اليورو للنسخة الثانية على التوالي، بعد خسارة نهائي 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

بينما تعود إسبانيا إلى نهائي اليورو للمرة الأولى منذ التتويج الثالث في تاريخها عام 2012.

إنجلترا لم يسبق لها التتويج بلقب اليورو، بينما فازت به إسبانيا في 1964 و2008 و2012.