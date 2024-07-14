كوبا أمريكا - مؤتمر سكالوني: لن نغير طريقة لعبنا في النهائي ضد كولومبيا

شدد ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين أنه لن يغير طريقة لعبه ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان غدا الإثنين في الثالثة فجرا على ملعب هارد روك لحسم البطل لقارة أمريكا الجنوبية.

وقال ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين في المؤتمر الصحفي لنهائي كوبا أمريكا: "دائما حاولنا اللعب بنفس الطريقة، الحمض النووي لهذا الفريق كما هو، وهذا هو أهم شيء".

وأضاف "سنحاول الفوز في النهائي ولن نغير طريقة لعبنا في النهائي".

وأكمل عن إمكانية مشاركة أوتاميندي أساسيا في النهائي بسبب الكرات الهوائية، قائلا: "نفكر في عديد الخيارات لكن لن أجري تغييرات إلا حدثت مشاكل بدنية، ربما يكون خيارا للمشاركة، وسنرى بعد نهاية مران اليوم".

وأشاد بـ خاميس رودريجز قائلا: "هو لاعب كبير، لا نركز على لاعب واحد بل الفريق، وكولومبيا منتخب جيد، علينا التفكير في أن نكون منفتحين لكل شيء، لا نريد أن تفوتنا أي تفاصيل، وإذا فاتنا شيئا علينا تصحيحه".

وواصل "لا أشك في أنني لن أحقق أي شيء بدون طاقم التدريب، هم جزء كبير مما وصلنا له، ليس فقط على مستوى الألقاب بل المجموعة".

وأتم "دي ماريا لم يلعب ضد الإكوادور، وربما ستكون تلك مباراته الأخيرة مع المنتخب، نفكر في مشاركته في اللقاء من عدمها وسنتخذ القرار مع الفريق".

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ويدير البرازيلي رافائيل كلاوس مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

الحكم البالغ 44 عاما دوليا منذ 2015 ويعد من أبرز حكام القارة اللاتينية.

وتواجد كلاوس في مباراة واحدة بكوبا أمريكا 2024 جاءت في دور المجموعات بين المكسيك وفنزويلا.

كما ظهر كحكم رابع في فوز بنما على بوليفيا بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.