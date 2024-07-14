كوبا أمريكا - مؤتمر مدرب كولومبيا: نحتاج لأفضل نسخة لنا للفوز على بطل كل شيء

الأحد، 14 يوليه 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

نيستور لورينزو - كولومبيا

يرى نيستور لورينزو المدير الفني لـ كولومبيا أن فريقه يحتاج للظهور بأفضل نسخة ممكنة للفوز على الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان غدا الإثنين في الثالثة فجرا على ملعب هارد روك لحسم البطل لقارة أمريكا الجنوبية.

وقال لورينزو في المؤتمر الصحفي: "خاميس رودريجز يخوض بطولة رائعة للغاية، أظهر قدراته القيادية لهذا الفريق، هو واحد من أفضل اللاعبين في البطولة، وآمل أن يتوج باللقب بأداء جيدا".

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وحاز خاميس رودريجيز على جائزة رجل المباراة في 4 مباريات من أصل 5، كما ساهم في 7 أهداف بالنسخة الحالية بتسجيل هدف وصناعة 6.

وأضاف "هناك نجاحات وأخطاء في كل المباريات، لكن لا أعتقد أن هناك أخطاء تسببت في وصول الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا".

وعن إمكانية زيادة عدد دقائق الراحة بين شوطي المباراة من أجل إقامة حفل لشاكيرا أجاب قائلا: "هي مغنية مميزة، لكن أعتقد أنه لابد أن تكون فترة الراحة بين شوطي اللقاء 15 دقيقة مثلما توضح اللوائح".

وأوضح "ريتشارد ريوس يتحسن ببطء، وغدا سنحدد موقفه من المشاركة".

وتعرض لاعب الوسط للإصابة في الشوط الثاني ضد أوروجواي ولم يستطع استكمال اللقاء.

وأكمل "نحن فريقان متشابهان، الأرجنتين فريق يعرف كيفية الفوز بالألقاب ونحن جائعون".

وأتم "نريد الحصول على أفضل نسخة من كولومبيا للفوز على بطل كل شيء".

ويدير البرازيلي رافائيل كلاوس مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

الحكم البالغ 44 عاما دوليا منذ 2015 ويعد من أبرز حكام القارة اللاتينية.

وتواجد كلاوس في مباراة واحدة بكوبا أمريكا 2024 جاءت في دور المجموعات بين المكسيك وفنزويلا.

كما ظهر كحكم رابع في فوز بنما على بوليفيا بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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