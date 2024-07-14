معلول: هذه المدة المتوقعة لعودتي.. وموقف التجديد مع الأهلي

كشف التونسي علي معلول ظهير الأهلي الذي انتهى تعاقده مع الفريق في 30 يونيو الماضي، عن مستجدات إصابته وإمكانية تجديد العقد.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال معلول في تصريحاته لإذاعة ديوان التونسية: "الحمد لله على كل شيء وقدر الله وما شاء فعل. الإصابة أتت في توقيت صعب ولكن يجب أن أرضى بقضاء الله".

وأضاف "الحمد لله حالتي تتحسن وسأعود في أقرب وقت. الإصابة تختلف من شخص لآخر والنتائج ستظهر مع الوقت".

وأوضح "نتعامل مع الأمر خطوة تلو الأخرى ويوم تلو الآخر، هناك تحسن كبير وبإذن الله سأتواجد بعد شهرين إضافيين".

وواصل "أشكر الأهلي الذي وقف معي حتى مع نهاية عقدي وأصر على علاجي من خلاله ولدي ثقة كبيرة في جهازه الطبي، ولهذا اخترت إجراء الجراحة في مصر".

وعن إمكانية تجديد التعاقد مع الأهلي قال: "هدفي الحالي هو العودة للمنافسة واللعب من جديد، ولا أركز على أي شيء آخر. مسألة العقد ستأتي في وقتها".

وأوضح "كانت هناك محادثات لتجديد العقد وكنا سنحسم الأمر بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكن حدثت الإصابة".

واختتم "جماهير الأهلي من أهم أسباب انضمامي للنادي. حظيت منهم بالكثير من الحب والتقدير وحتى في الدقيقة 21 من إياب النهائي رأيتهم يتذكروني ويهتفون لي وهذا أثر بي".