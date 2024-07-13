نهائي يورو 2024 - مؤتمر دي لا فوينتي: لسنا المرشحين.. وهكذا سيشاركنا جافي

السبت، 13 يوليه 2024 - 23:48

كتب : FilGoal

دي لا فوينتي - مدرب إسبانيا

رفض لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا اعتبار منتخب بلاده المرشح الأول للفوز بنهائي يورو 2024 أمام إنجلترا.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "ليس هناك مرشح مفضل. إنها مباراة متساوية مثل بقية مبارياتنا الإقصائية السابقة".

وأضاف "إذا لم نكن فوق المستوى الذي أظهرناه في هذه المباريات، لن نملك فرصة للفوز، والأمر ذاته ينطبق على فرضية ارتكاب الأخطاء".

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وأوضح "مباراة الأحد ستكون معقدة ضد فريق عظيم، وبين أفضل فريقين في البطولة، ولهذا نحن في النهائي".

وأكمل "هذه المباريات تحدد أحيانًا بالتفاصيل الأصغر، والفريق الأقل ارتكابا للأخطاء سيملك أفضل فرصة للفوز".

وعن التمسك بالأسلوب الهجومي حتى في النهائي قالأ: "إن لم نكن إسبانيا ما كنا لنملك فرصة. يمكننا التحسن بالتأكيد ولكن يجب أن نتمسك بأسلوبنا ونلعب على نقاط قوتنا".

وتابع "هكذا سنفوز بصرف النظر عما يفعله الخصم. سنفرض قوتنا ونتمسك بفرص فوزنا".

وواصل "لدينا جيل رائع، لن أذهب بعيدا وأقارنه بجيل 2008 و2012، ولكننا نريد كتابة التاريخ".

واختتم "جافي سيسافر ويلتقي بنا غدا ويقضي معنا اليوم بأكمله. سيكون هو رجلنا السابع والعشرين في القائمة".

وخرج جافي من قائمة إسبانيا لليورو بسبب الإصابة طويلة الأمد التي تعرض لها مع برشلونة.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي لمواجهة إنجلترا يوم الأحد 14 يوليو.

إسبانيا تصدرت المجموعة الثانية على حساب إيطاليا وألبانيا وكرواتيا.

وفي الأدوار الإقصائية تخطت جورجيا ثم ألمانيا صاحب الأرض وأخيرًا فرنسا.

على الجانب الآخر تصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة على حساب الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

وفي الأدوار الإقصائية اجتازت سلوفاكيا وسويسرا وأخيرا هولندا في نصف النهائي.

ويلعب منتخب إنجلترا نهائي اليورو للنسخة الثانية على التوالي، بعد خسارة نهائي 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

بينما تعود إسبانيا إلى نهائي اليورو للمرة الأولى منذ التتويج الثالث في تاريخها عام 2012.

إنجلترا لم يسبق لها التتويج بلقب اليورو، بينما فازت به إسبانيا في 1964 و2008 و2012.

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