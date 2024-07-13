شهد سعيد تعتذر عن عدم المشاركة في أولمبياد باريس وتؤكد: لا أريد ممارسة الدراجات مجددا

السبت، 13 يوليه 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

شهد سعيد لاعبة الدراجات المصرية

أعلنت شهد سعيد لاعبة الدراجات المصرية الاعتذار عن عدم المشاركة في أولمبياد باريس المقبلة بسبب أزمتها مع اللاعبة جنة عليوة.

وقالت شهد عبر قناة صدى البلد: "أنا أخطأت ولكن ليس لهذه الدرجة، لكن الأمور في مصر تسير بحسب أهواء مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت "لا أريد ممارسة رياضة الدراجات مرة أخرى، لا يريدون أن أمثل مصر. حسنا لن أذهب إلى الأولمبياد وأعتذر عن عدم المشاركة في باريس".

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وبسؤالها عن تعمد إسقاط لاعبة أمريكا في سباق المضمار مثل الفيديو المنتشر في الأيام الماضية قالت: "هذا أمر طبيعي في هذا السباق أن يحدث تضييق من المتسابقين تجاه بعضهم في آخر جولة التي تحدد الفائز لكني لم أتعمد إسقاطها".

ماذا حدث؟

شهدت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات في أبريل الماضي حادثا مؤسفا تسبب في إصابات بالغة للاعبة جنة عليوة والتي خضعت لجراحة عاجلة بعد فقدان مؤقت في الذاكرة.

وانتشر مقطع فيديو من السباق يظهر فيه سقوط جنة عليوة بعد صدام مع شهد سعيد.

وتقدمت عائلة جنة عليوة ببلاغ إلى وزارة الشباب والرياضة والنائب العام ضد بتهمة الشروع في قتل عمدا.

جاء ذلك عقب أيام قليلة من تأكد صعود شهد سعيد إلى أولمبياد باريس 2024.

وكشف محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن الاستقرار على مشاركة شهد في الأولمبياد بصورة طبيعية لأن ذلك في مصلحة وهو الأمر المهم.

وشدد عزام على أن الانسحاب في الوقت الحالي المتأخر سيتسبب في وقوع الضرر على الاتحاد المصري.

ومن جانبه يرى محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات أن ما حدث في حادثة شهد وجنة يعتبر صداما طبيعيا في سباق الدراجات.

وبرر إبراهيم ذلك في تصريحات تليفزيونية بأن الأمر حدث خلال الفترة الماضية في واقعة مشابهة ولم يتم شطب اللاعب ولكن الاكتفاء بتغريمه".

وكان الاتحاد المصري قد وقع عقوبات على شهد سعيد بإيقافها محليا لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه وشطب نتائجها في سباق بطولة الجمهورية.

من جانبها ترى شهد سعيد أن واقعة الاصطدام طبيعية ولم تكن متعمدة وهو ما سيعلمه من يفهم رياضة الدراجات.

أما جنة عليوة ففي أول تعليق بعد إثارة تأهل شهد إلى الأولمبياد كشفت "أنا الوحيدة في مصر التي ترغب في مشاركتها، لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير".

ويأتي ذلك قبل قرار وزارة الرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

شهد سعيد سباق الدراجات أولمبياد باريس باريس 2024
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