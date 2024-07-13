رأسية جريندو تؤلم فريقه.. سموحة يهزم البنك الأهلي

في مباراة حُسمت بهدف عكسي صعب للغاية، تغلب سموحة على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الجولة 29 للدوري المصري.

الخسارة أنهت سلسلة انتصارات البنك الأهلي في الدوري عند 3 مباريات متتالية.

أما سموحة فحقق فوزه الثاني على التوالي.

وتعرض سموحة لموقف صعب في البداية بإصابة أحمد خالد وخروجه في الدقيقة 13، ليحل مصطفى البدري بدلا منه.

وفي الدقيقة 22 تقدم البنك الأهلي بهدف ياو أنور بعد انفراد من بينية إسحاق يعقوب، ليسدد في مرمى سموحة.

بينما تعادل البديل مصطفى البدري لسموحة سريعا برأسية بعد عرضية من أبو بكر ليادي في الدقيقة 28.

وفي موقف اضطراري آخر، اضطر البنك الأهلي لإشراك عاصم صلاح في الدقيقة 39 بعد إصابة أيمن أشرف.

الضربة المفاجئة تلقاها البنك برأسية من لاعبه محمد عبد اللطيف جريندو، الذي حاول تشتيت ركلة سموحة الحرة ولكن سددها في المرمى بالخطأ في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 45 نقطة في المركز الخامس من 29 مباراة.

أما البنك الأهلي فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر من 30 مباراة.