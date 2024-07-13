نهائي يورو 2024 – هاري كين: ليس سرا أنني لم أفز بالبطولات

يرى هاري كين قائد منتخب إنجلترا أن فريقه ظهر بمستوى أفضل في المباريات الأخيرة من البطولة عكس البداية.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 في ألمانيا. وهو النهائي الثاني على التوالي بعد يورو 2020 ضد إيطاليا.

وقال هاري كين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "شعر الكثير منا بالحزن بعد خسارة نهائي يورو 2020، وكانت رحلة طويلة للعودة إلى النهائي مرة أخرى والفضل في ذلك إلى المرونة التي أظهرها اللاعبين وهذا أمر رائع، وكل شيء عن عقلية هذه المجموعة من اللاعبين تقول إننا عدنا إلى نهائي أوروبي آخر".

وأضاف "الفوز ببطولة يورو ورفع الكأس سيعني بالنسبة لي الفوز بكل شيء، كلما خسرت مباراة نهائية يكون الأمر صعبا بالنسبة لي ومن الصعب محو هذه اللحظات من الذاكرة مثل نهائي يورو 2020".

وواصل "أنا متحمس للغاية لجعل الكثير من الناس بما فيهم أنا سعداء جدا غدا، ستكون معركة كبيرة وسنقدم لها كل ما لدينا".

وأردف "الثقة زادت لدينا مع مرور الوقت في البطولة ونحن نعلم أن لدينا لاعبين رائعين وفريقا رائعا، أنا متأكد أنه سيكون هناك بعض التوتر ولكن عندما ننزل إلى الملعب فالأمر يتعلق بالأداء فقط".

وأتم تصريحاته "ليس سرا أنني لم أحقق أي لقب حتى الآن، ولدي فرصة للفوز بواحدة من أكبر الألقاب في كرة القدم".

وفاز منتخب إنجلترا في نصف النهائي على هولندا، وتغلب منتخب إسبانيا على فرنسا.