نهائي يورو 2024 – هاري كين: ليس سرا أنني لم أفز بالبطولات

السبت، 13 يوليه 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

هاري كين - قائد منتخب إنجلترا

يرى هاري كين قائد منتخب إنجلترا أن فريقه ظهر بمستوى أفضل في المباريات الأخيرة من البطولة عكس البداية.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 في ألمانيا. وهو النهائي الثاني على التوالي بعد يورو 2020 ضد إيطاليا.

وقال هاري كين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "شعر الكثير منا بالحزن بعد خسارة نهائي يورو 2020، وكانت رحلة طويلة للعودة إلى النهائي مرة أخرى والفضل في ذلك إلى المرونة التي أظهرها اللاعبين وهذا أمر رائع، وكل شيء عن عقلية هذه المجموعة من اللاعبين تقول إننا عدنا إلى نهائي أوروبي آخر".

أخبار متعلقة:
نهائي يورو 2024 - حوار موراتا عن صورة كاسياس وشعوره بأبوة اللاعبين نهائي يورو 2024 - مؤتمر ساوثجيت: الخوف من الخسارة يمنحنا فرصة للفوز باللقب

وأضاف "الفوز ببطولة يورو ورفع الكأس سيعني بالنسبة لي الفوز بكل شيء، كلما خسرت مباراة نهائية يكون الأمر صعبا بالنسبة لي ومن الصعب محو هذه اللحظات من الذاكرة مثل نهائي يورو 2020".

وواصل "أنا متحمس للغاية لجعل الكثير من الناس بما فيهم أنا سعداء جدا غدا، ستكون معركة كبيرة وسنقدم لها كل ما لدينا".

وأردف "الثقة زادت لدينا مع مرور الوقت في البطولة ونحن نعلم أن لدينا لاعبين رائعين وفريقا رائعا، أنا متأكد أنه سيكون هناك بعض التوتر ولكن عندما ننزل إلى الملعب فالأمر يتعلق بالأداء فقط".

وأتم تصريحاته "ليس سرا أنني لم أحقق أي لقب حتى الآن، ولدي فرصة للفوز بواحدة من أكبر الألقاب في كرة القدم".

وفاز منتخب إنجلترا في نصف النهائي على هولندا، وتغلب منتخب إسبانيا على فرنسا.

إسبانيا إنجلترا نهائي يورو 2024 يورو 2024
نرشح لكم
نهائي يورو 2024 - مؤتمر دي لا فوينتي: لسنا المرشحين.. وهكذا سيشاركنا جافي نهائي يورو 2024 - حوار موراتا عن صورة كاسياس وشعوره بأبوة اللاعبين نهائي يورو 2024 - مؤتمر ساوثجيت: الخوف من الخسارة يمنحنا فرصة للفوز باللقب نهائي يورو 2024 - دي لا فوينتي وقصة حب تاريخية مع إنجلترا قبل الموقعة يورو 2024 – رايس: تعلمنا من النهائي ضد إيطاليا.. وأرتيتا تمنى لي التوفيق ولا نحظى بالتقدير يورو 2024- أولمو: إسبانيا الأحق باللقب لهذا السبب يورو 2024 - ساوثجيت: النهائي أمام إسبانيا سيكون مختلفا.. لقد اكتسبنا الخبرات سويسرا تنهي الجدل حول مستقبل مورات ياكين
أخر الأخبار
كوبا أمريكا - مؤتمر سكالوني: لن نغير طريقة لعبنا في النهائي ضد كولومبيا 25 دقيقة | أمريكا
كوبا أمريكا - مؤتمر مدرب كولومبيا: نحتاج لأفضل نسخة لنا للفوز على بطل كل شيء 30 دقيقة | أمريكا
دراجات - اللجنة الأولمبية تقرر عدم مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد 34 دقيقة | رياضات أخرى
معلول: هذه المدة المتوقعة لعودتي.. وموقف التجديد مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: لم أحصل على مليم من بداية عملي في الكرة منذ 30 عاما ساعة | الدوري المصري
نهائي يورو 2024 - مؤتمر دي لا فوينتي: لسنا المرشحين.. وهكذا سيشاركنا جافي ساعة | ألمانيا 2024
متحدث الصفاقسي: نهتم بضم كريستو من الأهلي ولكن ساعة | الدوري المصري
شهد سعيد تعتذر عن عدم المشاركة في أولمبياد باريس وتؤكد: لا أريد ممارسة الدراجات مجددا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز