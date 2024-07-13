خبر في الجول - خطوة أخيرة.. ماذا يجب أن يفعل المصري لرفع إيقاف القيد

السبت، 13 يوليه 2024 - 22:46

كتب : عمرو نبيل

النادي المصري - بيان رسمي

يتبقى أمام النادي المصري خطوة أخيرة لرفع عقوبة الحرمان من قيد اللاعبين.

وعلم FilGoal.com أن المصري مطالب بسداد 291 ألف دولار للاعب التونسي رامي البدوي.

ويجب على النادي البورسعيدي سداد المبلغ قبل 1 سبتمبر لرفع العقوبة.

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وكشف رجب عبد القادر نائب رئيس المصري في وقت سابق لـ FilGoal.com: "سددنا 50 % من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي".

وأضاف "سيتم تسديد المبلغ المتبقي بعد شهرين، وسيُسمح لنا بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية بشكل طبيعي".

المصري كان قد تعرض للحرمان من القيد لمدة 3 فترات قيد بسبب مستحقات البدوي البالغة 450 ألف دولار.

قرار فيفا كان صدر بسبب توقيع اللاعب مع النادي المصري مع عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

وكان المصري قد قدم استئناف ونجح في تخفيض مبلغ الغرامة والذي بلغ 560 ألف دولار من قبل.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الإفريقي التونسي منذ يناير 2022.

وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.

كما مثل منتخب تونس في 20 مباراة دولية وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

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