نهائي يورو 2024 - مؤتمر ساوثجيت: الخوف من الخسارة يمنحنا فرصة للفوز باللقب

شدد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا على جاهزية جميع لاعبي فريقه قبل مواجهة إسبانيا في نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وقال ساوثجيت في المؤتمرالصحفي قبل المباراة: "الجميع جاهز، نحن متحمسون لهذا التحدي، ومن الواضح أن الفريق تحسن خلال المباريات الماضية، وكان من الشرف لي العمل معهم في هذه البيئة الرائعة للعمل، الآن لدينا فرصة رائعة لتحقيق ما جئنا من أجله".

وأضاف "نهائي يورو 2024؟ لا يحتاج اللاعبين إلى التحفيز لمثل هذه المباريات".

وأضاف "نحن نعلم ما سيعنيه ذلك للجميع في بلادنا ولنا كفريق، ليس فقط للمجموعة التي تشارك ولكن لجميع اللاعبين في قائمة المنتخب وجميع العاملين، ونود أن نمنح الجميع ليلة خاصة غدا".

وواصل "لست مؤمنا بالقصص الخيالية لكنني مؤمن بالأحلام، لدينا أحلام كبيرة ونسعى لتحقيقها".

وأكمل "منتخب إسبانيا لديه طريقة لعب واضحة، فريق مستقر يضغط بشكل جيد للغاية وبقوة حقيقية، ويحتفظ بالكرة جيدا لذلك عليك أن تكون منظما للغاية".

وأردف "نحن أيضا حافظنا على نقاط القوة لدينا مثل إسبانيا في التنظيم والاحتفاظ بالكرة واللعب بشكل جيد".

وشدد "ركلات الترجيح مهارة يجب تنفيذها تحت الضغط ويمكنك التدرب عليها وتحسينها، فزنا بـ3 مرات من آخر 4 لعبنا فيها ركلات ترجيح، ومرة أخرى علينا أن نكون جاهزين في حالة الذهاب لها ضد إسبانيا".

وأشار "بالنسبة لي علمتني تلك الليالي الصعبة وقت الهزيمة في نهائي يورو 1996 و2020 أن كرة القدم يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة وأن الفرق بين الفوز والخسارة صغير جدا".

وأتم تصريحاته "غدا ليس لدي أي خوف مما قد يحدث لأنني مررت بكل شيء وأريد أن يشعر اللاعبين بهذا ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم، إذا لم نكن خائفين من الخسارة فهذا يمنحنا فرصة أفضل للفوز".

ويلعب منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 في ألمانيا. وهو النهائي الثاني على التوالي بعد يورو 2020 ضد إيطاليا.

وفاز منتخب إنجلترا في نصف النهائي على هولندا، وتغلب منتخب إسبانيا على فرنسا.