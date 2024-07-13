في الجول يكشف تفاصيل حادث رباعي شباب سيراميكا كليوباترا
السبت، 13 يوليه 2024 - 22:12
كتب : عمرو نبيل
تعرض رباعي فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2005 لحادث سير نُقل على إثره للمستشفى.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الحادث حدث بعد انقلاب السيارة من فوق محور 26 يوليو.
والرباعي هم محمد رمضان - محمد سامح - أنس باهر - مازن عمر.
وتبين انقلاب السيارة من على ارتفاع 12 مترا بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وفقا للتقارير.
ويتمنى فريق عمل FilGoal.com السلامة لجميع اللاعبين.
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