مصدر مقرب من الشامي يكشف لـ في الجول تفاصيل العرض الليبي

من أبناء قرية أتميدة في مركز ميت غمر بالمنصورة، وفي سن العاشرة توج بأول ألقابه وكانت دورة رمضانية في قريته وشعر حينها لأول مرة بالتشجيع الجماهيري لأن أعداد كبيرة من البلد سارت خلفه هو وفريقه للاحتفال بهم حتى منزله.

بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق الناشئين بنادي إنبي وتدرج حتى وصل للفريق الأول في 2016 وسجل هدفه الأول في مرمى مصر للمقاصة بشهر رمضان.

في الموسم التالي انتقل الشامي إلى المصري على سبيل الإعارة وقدم برفقتهم أحد أفضل مواسمه وسجل خلاله 9 أهداف وأسهم في وصول الفريق لنهائي كأس مصر.

ويحمل الشامي رقما قياسيا بتسجيله أسرع هدف في تاريخ كأس مصر بعد 19 ثانية ضد الإنتاج الحربي.

بعد نهاية إعارته عاد الشامي لإنبي ولكنه انتقل إلى الزمالك في صفقة ثنائية برفقة عبد الله جمعة، ولم يشارك كثيرا مع الزمالك وسجل هدفا طوال الموسم كان بتسديدة رائعة في مرمى المقاولون ولكنه توج مع الفريق بكأس مصر في النهاية.

رحل للإسماعيلي ضمن صفقة تبادلية مع انتقال إبراهيم حسن للأبيض، وقضى 5 مواسم مع الفريق ووصل لنصف نهائي البطولة العربية، وتصدر ترتيب هدافي الفريق بآخر 3 مواسم.

سبق أن صرّح سابقا: "العميد حسام حسن تحدث معي كثير وقالي أنا بشوف نفسي فيك وأنت خليفتي".