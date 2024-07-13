مصدر مقرب من الشامي يكشف لـ في الجول تفاصيل العرض الليبي

السبت، 13 يوليه 2024 - 21:57

كتب : عمرو نبيل

محمد الشامي يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني ضد الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمد الشامي لاعب النادي المصري تفاصيل العرض المقدم للاعب.

وتلقى الشامي عرضا من أهلي طرابلس الليبي للانتقال لصفوفه الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من الشامي لـ FilGoal.com: "وصل عرض رسمي للمصري من أهلي طرابلس الليبي بقيمة 300 ألف دولار لضم اللاعب بدءا من الموسم المقبل".

أخبار متعلقة:
مصطفى الشامي: أؤيد موقف الزمالك.. وأطالب بالتحقيق مع منظومة التحكيم بالكامل الشامي: الفوز على الزمالك ليس غريبا الشامي: حسام حسن أخبرني إنني أذكره بنفسه.. ولما لا يتوج المصري بالدوري؟ المصري يعلن إصابة الشامي بجزع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة الغياب

وأتم "الشامي تعاقده يمتد مع المصري لمدة موسمين، وفي انتظار قرار النادي".

وشارك الشامي الموسم الجاري مع المصري في 30 مباراة وسجل 5 وصنع 4.

اللاعب البالغ 28 عاما خاض 197 مباراة في الدوري المصري إجمالا سجل 35 هدفا وصنع 13.

وارتدى الشامي قميص فرق إنبي والمصري والزمالك والإسماعيلي.

ويلعب الشامي في أكثر من مركز أبرزها الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم.

كما شارك في مباراتين بقميص منتخب مصر ضد نيوزيلندا وكرواتيا في بطولة مصر الدولية تحت قيادة حسام حسن.

من هو محمد الشامي؟

من أبناء قرية أتميدة في مركز ميت غمر بالمنصورة، وفي سن العاشرة توج بأول ألقابه وكانت دورة رمضانية في قريته وشعر حينها لأول مرة بالتشجيع الجماهيري لأن أعداد كبيرة من البلد سارت خلفه هو وفريقه للاحتفال بهم حتى منزله.

بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق الناشئين بنادي إنبي وتدرج حتى وصل للفريق الأول في 2016 وسجل هدفه الأول في مرمى مصر للمقاصة بشهر رمضان.

في الموسم التالي انتقل الشامي إلى المصري على سبيل الإعارة وقدم برفقتهم أحد أفضل مواسمه وسجل خلاله 9 أهداف وأسهم في وصول الفريق لنهائي كأس مصر.

ويحمل الشامي رقما قياسيا بتسجيله أسرع هدف في تاريخ كأس مصر بعد 19 ثانية ضد الإنتاج الحربي.

بعد نهاية إعارته عاد الشامي لإنبي ولكنه انتقل إلى الزمالك في صفقة ثنائية برفقة عبد الله جمعة، ولم يشارك كثيرا مع الزمالك وسجل هدفا طوال الموسم كان بتسديدة رائعة في مرمى المقاولون ولكنه توج مع الفريق بكأس مصر في النهاية.

رحل للإسماعيلي ضمن صفقة تبادلية مع انتقال إبراهيم حسن للأبيض، وقضى 5 مواسم مع الفريق ووصل لنصف نهائي البطولة العربية، وتصدر ترتيب هدافي الفريق بآخر 3 مواسم.

سبق أن صرّح سابقا: "العميد حسام حسن تحدث معي كثير وقالي أنا بشوف نفسي فيك وأنت خليفتي".

محمد الشامي الدوري المصري المصري أهلي طرابلس
نرشح لكم
معلول: هذه المدة المتوقعة لعودتي.. وموقف التجديد مع الأهلي عامر حسين: لم أحصل على مليم من بداية عملي في الكرة منذ 30 عاما متحدث الصفاقسي: نهتم بضم كريستو من الأهلي ولكن رأسية جريندو تؤلم فريقه.. سموحة يهزم البنك الأهلي خبر في الجول - خطوة أخيرة.. ماذا يجب أن يفعل المصري لرفع إيقاف القيد في الجول يكشف تفاصيل حادث رباعي شباب سيراميكا كليوباترا انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) سموحة مران الأهلي - محاضرة فيديو وبرنامج استشفائي استعدادا للقاء مودرن سبورت
أخر الأخبار
كوبا أمريكا - مؤتمر سكالوني: لن نغير طريقة لعبنا في النهائي ضد كولومبيا 21 دقيقة | أمريكا
كوبا أمريكا - مؤتمر مدرب كولومبيا: نحتاج لأفضل نسخة لنا للفوز على بطل كل شيء 26 دقيقة | أمريكا
دراجات - اللجنة الأولمبية تقرر عدم مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد 30 دقيقة | رياضات أخرى
معلول: هذه المدة المتوقعة لعودتي.. وموقف التجديد مع الأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: لم أحصل على مليم من بداية عملي في الكرة منذ 30 عاما ساعة | الدوري المصري
نهائي يورو 2024 - مؤتمر دي لا فوينتي: لسنا المرشحين.. وهكذا سيشاركنا جافي ساعة | ألمانيا 2024
متحدث الصفاقسي: نهتم بضم كريستو من الأهلي ولكن ساعة | الدوري المصري
شهد سعيد تعتذر عن عدم المشاركة في أولمبياد باريس وتؤكد: لا أريد ممارسة الدراجات مجددا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز