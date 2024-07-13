مران الأهلي - محاضرة فيديو وبرنامج استشفائي استعدادا للقاء مودرن سبورت

واصل الأهلي تدريباته دون راحة استعدادا لمباراة مودرن سبورت في لقاء مؤجل من الجولة 17 لـ الدوري المصري.

وانتصر الأهلي أمس الجمعة على بيراميدز بنتيجة 3-2 في لقاء مؤجل من الجولة 14.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران للوقوف على بعض الأمور الفنية بعد مواجهة بيراميدز أمس.

وخضع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بيراميدز لبرنامج استشفائي على هامش المران الجماعي.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني، واختتم المران بتقسيمة مصغرة بين فريقين من اللاعبين.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف مرانًا بدنيا وفنيا منفردا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة.

مودرن سبورت × الأهلي

مؤجلة من الجولة 17

الثلاثاء – 16 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

بيراميدز – الأهلي

الجولة 31

الإثنين – 22 يوليو

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

المصري × الأهلي

مؤجلة من الجولة 18

الجمعة – 26 يوليو

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

مؤجلة من الجولة 19

الإثنين – 29 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × البنك الأهلي

الجولة 32

الخميس – 1 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × المقاولون العرب

مؤجلة من الجولة 23

السبت – 4 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

سموحة × الأهلي

مؤجلة من الجولة 24

الخميس – 8 أغسطس

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × زد

مؤجلة من الجولة 25

الأحد – 11 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

إنبي – الأهلي

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد المقاولون – 9:00 مساء

الأهلي – مودرن سبورت

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد القاهرة – 7:00 مساء