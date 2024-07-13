طبيب الأهلي يوضح موعد عودة عمر كمال للتدريبات.. وموقف السولية

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي موعد عودة عمر كمال عبد الواحد للتدريبات الجماعية، وموقف عمرو السولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في لقاء مؤجل من الجولة 17 من الدوري المصري مساء الثلاثاء المقبل.

وقال جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع النادي: "عمرو السولية يخضع لفحوصات جديدة وسيجري أشعة رنين على السمانة بعد زوال الورم حول العضلة لمعرفة مدة العلاج والتأهيل".

وأصيب السولية في مران الأهلي للقاء بيراميدز بألم في السمانة وغاب عن المباراة.

وأضاف "عمر كمال غادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وسيعود للمشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل".

وخرج الظهير الأيمن من قائمة اللقاء قبل ساعات على بداية المباراة بسبب تعرضه لنزلة معوية.

يحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 24 مباراة.

ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة.

مودرن سبورت × الأهلي

مؤجلة من الجولة 17

الثلاثاء – 16 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

بيراميدز – الأهلي

الجولة 31

الإثنين – 22 يوليو

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

المصري × الأهلي

مؤجلة من الجولة 18

الجمعة – 26 يوليو

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

مؤجلة من الجولة 19

الإثنين – 29 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × البنك الأهلي

الجولة 32

الخميس – 1 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × المقاولون العرب

مؤجلة من الجولة 23

السبت – 4 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

سموحة × الأهلي

مؤجلة من الجولة 24

الخميس – 8 أغسطس

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × زد

مؤجلة من الجولة 25

الأحد – 11 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

إنبي – الأهلي

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد المقاولون – 9:00 مساء

الأهلي – مودرن سبورت

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد القاهرة – 7:00 مساء