ناصر الخليفي يدعو الخطيب لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية

السبت، 13 يوليه 2024 - 20:08

كتب : حسام نور الدين

ناصر الخليفي - محمود الخطيب

أعلن النادي الأهلي عن تلقيه تهنئة من قبل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية في نسخته الكبيرة المنتظرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025 المقبل.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي عن تلقيه دعوة من قبل ناصر الخليفي بصفته رئيس رابطة الأندية الأوروبية موجهة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور الجمعية العمومية المقبلة للرابطة المقرر لها في اليونان في الفترة من 8 إلى 10 من شهر أكتوبر المقبل.

وجاءت رسالة الخليفي إلى الأهلي والتي نشرها النادي الأحمر كالآتي: "عزيزي محمود الخطيب. أردت أن أتقدم بتهانينا القلبية للنادي الأهلي على إنجازكم الرائع بالتأهل لكأس العالم للأندية 2025. هذا الإنجاز المتميز هو شهادة على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين بالنادي، بالنيابة عن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، يسعدني أيضًا أن أدعوكم لحضور الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية، التي ستعقد في أثينا، اليونان.. في الفترة من «8-10»/10/2024. نحن فخورون بأن هذه الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية ستكون الأكبر في تاريخنا، وهذه مناسبة للتواصل على نطاق واسع مع مالكي الأندية وكبار المديرين التنفيذيين والأطراف المعنية، لمناقشة أهم الأمور التي تواجه كرة القدم للأندية وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل. نأمل أن تنضم إلينا في أثينا، جنبًا إلى جنب مع أكبر تجمع لأعضاء رابطة الأندية الأوروبية على الإطلاق، حيث إن مساهمتك القيمة ومشاركتك الفعالة ستكون مفيدة في تشكيل مستقبل كرة القدم للأندية".

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ويشارك من قارة إفريقيا الأهلي والوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي في كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة.

كما يشارك الأهلي في بطولة كأس إنتر كونتينينتال البديلة لكأس العالم للأندية في نسختها السابقة، والتي تقام في شهر ديسمبر من عام 2024 الجاري.

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