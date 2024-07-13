مران الزمالك – مشاركة شيكابالا في جزء من التدريبات استعدادا لمواجهة البلدية

السبت، 13 يوليه 2024 - 20:06

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك للمشاركة في جزء من تدريبات الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وشارك شيكابالا في الفقرة التأهيلية والخططية بشكل طبيعي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق.

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وقال محمد أسامة طبيب الفريق للمركز الإعلامي للنادي: "شيكابالا تعافى تماما من الإصابة التي كان يعاني منها، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي".

واختتم "شيكابالا بدأ في المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات وفقا لبرنامج مخصص له ليكون أتم جاهزية في الفترة المقبلة".

وتعرض شيكابالا لإصابة عضلية أبعدته 78 يوما وغاب بسببها عن 15 مباراة لفريقه.

وتعود المشاركة الأخيرة لشيكابالا ضد فريق دريمز في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وعلى الجانب الآخر أدى سيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية خاصة بعد الإجهاد العضلي الذي تعرض له.

وفي السياق ذاته واصل مصطفى الزناري تأدية البرنامج التأهيلي المخصص له، بعدما عانى من مزق في العضلة الخلفية.

وتحدث أسامة قائلا: "سيعود الزناري للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة بعد الاطمئنان على تعافيه وجاهزيته بالشكل الأمثل".

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 23 نقطة من 29 مباراة، ويتواجد في منطقة الهبوط.

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