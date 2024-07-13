بعد عودته إلى مصر.. انتظام سامسون في مران الزمالك

السبت، 13 يوليه 2024 - 19:30

كتب : إبراهيم رمضان

سامسون أكينيولا

انتظم البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وذلك عقب عودته من بلاده خلال الساعات الماضية بعد فترة قضاها خارج مصر.

وشارك سامسون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، حيث خاض الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى الجزء الخططي.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 17 للدوري الممتاز.

وغاب سامسون عن الزمالك في مباريات سيراميكا كليوباترا والمصري وفاركو والإسماعيلي وطلائع الجيش على الترتيب.

ورفض اللاعب العودة بعد سفره إلى معسكر منتخب بلاده بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي تخطت 6 أشهر.

وحوّل نادي الزمالك 250 ألف دولار لحساب مهاجم الفريق من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات.

وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

الزمالك سامسون الدوري المصري
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