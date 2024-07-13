يورو 2024 – رايس: تعلمنا من النهائي ضد إيطاليا.. وأرتيتا تمنى لي التوفيق ولا نحظى بالتقدير

السبت، 13 يوليه 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا - ديكلان رايس

أقر ديكلان رايس لاعب منتخب إنجلترا أن فريقه تعلم من نهائي يورو 2020 ضد إيطاليا عندما خسر الأسود الثلاث 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدف لكل فريق.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة منافسه إسبانيا في المباراة التي ستجمعهما في نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال لاعب أرسنال خلال المؤتمر الصحفي: "لا أشعر أبدا أننا نحظى بهذا الإعجاب والتقدير بشأن مدى قدرتنا على الاستحواذ على الكرة، لقد فعلنا ذلك بشكل جيد".

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وأضاف "حتى ضد سويسرا في الدور ربع النهائي احتفظنا بالكرة بشكل جيد في الثلث الأخير".

وأكمل "سنكون بحاجة إلى الاحتفاظ بالكرة ضد إسبانيا، ويجب أن نتجنب لدغات منتخبهم لأن على مر السنين الماضية يعتبر الإسبان ملوك قتل المباريات، لذا نحتاج إلى استخدام خبرتنا وكل ما لدينا لمحاولة السيطرة على الأمر".

وواصل "دائما يتم المقارنة بيني وبين رودري، أعتقد أن هذا أمر طبيعي الآن ولكن أعتقد أننا لاعبان مختلفان تماما في رأيي وأنا متأكد من أنه سيقول نفس الشيء".

وتابع "لم نحقق بطولة منذ عام 1966 الآن هناك فرصة عظيمة لنا كلاعبين لاتخاذ الخطوة التالية ونصبح أبطالا".

وشدد "مهما كان التشكيل الذي سيختاره جاريث ساوثجيت في هذا النهائي، أعتقد أننا جميعا واثقون حقا من قدرتنا على تحسين المباراة النهائية وإظهار أننا تعلمنا ما نحتاجه للفوز بالنهائي".

وأنهى حديثه قائلا: "ميكيل أرتيتا -مدربه في أرسنال- تمنى لي كل التوفيق وكنت سعيدا برسالته، لكن الأمر صعب لأنه لديه لاعبين إنجليز وهو إسباني".

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