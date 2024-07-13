كوبا أمريكا - ميسي: خلال لقاء تشيلي لم ألعب بشكل مريح.. وكنت أتمنى لقاء سواريز بالنهائي

السبت، 13 يوليه 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - تشيلي

تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن تأُثير الإصابة على أدائه في كوبا أمريكا 2024 قبل مواجهة النهائي ضد كولومبيا.

وساهم ميسي في تأهل الأرجنتين للنهائي لمواجهة كولومبيا الإثنين المقبل في الساعة الثالثة فجرا على ملعب هارد روك في مدينة ميامي.

وقال ميسي عبر قناة Dsports الأرجنتينية: "أمام كندا (الافتتاح) كنت بحالة جيدة للغاية من الناحية البدنية، وضد تشيلي شعرت بشيء في العضلة الضامة ولم أعد ألعب بشكل مريح وكنت أبطأ وشعرت بالانزعاج عندما ارتبط الأمر بالوقوف أو عند المراوغة".

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وأضاف "خضت مباراة الإكوادور بحالة جيدة لكن في ذهني أشعر أن هناك شيء ما، شعرت بتحسن في نصف النهائي ضد كندا وأعتقد أنني أشعر بتحسن قبل المباراة النهائية".

وواصل "نحن نعلم أن جميع مباريات كوبا أمريكا صعبة للغاية. كلها صعبة للغاية. مع تفاصيل صغيرة يمكنك أن تودع".

وأوضح "لا يوجد أشواط إضافية كما اليورو، وهو ما يجعل المنافسين يبحثون عن أنواع أخرى من المباريات، كثيرون يبحثون عن التعادل الذي يقودنا إلى ركلات الترجيح".

وتابع "كنا محظوظين ضد الإكوادور خلال المباراة، وفي ركلات الترجيح لا مجال للحظ فأنت تعلم أن تصدي أو 2 يعطيك دفعة قوية".

وفرض منتخب الإكوادور التعادل في الوقت الأصلي من اللقاء وانتصر التانجو بركلات الترجيح بفضل تألق إيميليانو مارتينيز.

وعن عدم مواجهة أوروجواي في نهائي كوبا أمريكا 2024، قال: "لويس سواريز صديقي وأتمنى الأفضل له دائما، هو أيضا يشارك للمرة الأخيرة في كوبا أمريكا، ومن جهة أخرى لم يشارك كثيرا في المباريات كما النسخ السابقة عندما كان حاسما لأوروجواي، قلت له عندما التقينا آخر مرة في ميامي: آمل أن نلتقي في النهائي سويا".

وأردف "كان الأمر قريبا للغاية، أعتقد أن أوروجواي كان فريقا كبيرا ونافس كولومبيا، على أي حال، هناك بعض الأشياء التي تحدث عن طريق التوفيق، والآن كولومبيا في النهائي".

وأكمل عن المباراة النهائية: "الآن أستمتع يوم بيوم. وسيستمر الأمر حتى أشعر أن ما أقدمه ليس كافيا. في بطولة كوبا أمريكا كنت في حالة جيدة والإصابة جعلتني أغير خططي".

وأتم "الآن لدينا الفرصة للعب نهائي آخر. نستمتع به ونتحمل مسؤولية تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب".

وسجل ميسي هدفا وصنع آخر في النسخة الحالية من كوبا أمريكا في 4 مباريات خاضها بشكل كامل.

ويعد ميسي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة ومن بين الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 14 هدفا.

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