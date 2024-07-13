طنطا ينعي وفاة شذى نجم لاعبة السباحة في النادي.. ويعلن الحداد
السبت، 13 يوليه 2024 - 19:21
كتب : FilGoal
أعلن مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي تعليق النشاط الرياضي في جميع الألعاب الرياضية بالنادي وإعلان الحداد لمدة ثلاثة إيام وذلك حداداً علي روح بطلة السباحة في النادي البطلة شذى نجم التي وافتها المنيه ظهر اليوم.
وتعرضت شذى نجم لأزمة صحية قبل شهرين بتوقف في عضلة القلب قبل أن يتم حجزها في أحد المستشفيات.
قبل أن تفارق الحياة اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.
وتتقدم أسرة FilGoal.com بالتعازي لأسرة الراحلة ولنادي طنطا في وفاة لاعبته شذى نجم وتتمنى للفقيدة الرحمة والمغفرة، ولأهلها الصبر والسلوان.
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